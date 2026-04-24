La advertencia de los Bomberos de Madrid por fuertes vientos y lluvias con granizo en la capital: “Evita zonas arboladas. Asegura toldos y ventanas"
Debido al fuerte temporal, en la capital se ha activado el aviso de nivel amarillo
Llega un fin de semana de DANA y tormentas con barro y granizo: aumenta la inestabilidad en Andalucía, Murcia, Alicante y Albacete
Esta tarde en Madrid se esperan lluvias y tormentas que pueden llevar asociadas granizo y fuertes rachas de viento. Debido a este temporal, en la capital se ha activado el aviso de nivel amarillo.
Desde Bomberos de Madrid han recomendado evitar las zonas arboladas, asegurar los toldos, ventanas y objetos en balcones y poyetes, extremando también la precaución en los desplazamiento.
Fin de semana de tormentas
Desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), han alertado de un aviso amarillo por las borrascas que cubrirán el cielo de la capital durante la jornada de este viernes 24 de abril.
Este temporal se une une al del fin de semana que, en la Península, también dejará lluvias intensas y tormentas que traerán consigo barro y granizo, además de una pequeña DANA.
Después del fin de semana, llegará la calma, ya que las temperaturas irán en ascenso al menos durante el próximo lunes, cuando los termómetros vuelvan a cambiar y el sol despeje de nuevo los cielos, trayendo un clima más cálido, similar al de semanas anteriores.