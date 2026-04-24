La inestabilidad se incrementará en el sur de Andalucía, Murcia, Alicante y Albacete, con chubascos y tormentas

La situación será similar el lunes con una subida notable de las temperaturas que marcarán la vuelta a un ambiente veraniego

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Fin de semana de DANA y tormentas con barro y granizo para despedir un abril con calor veraniegoLos días de temperaturas cálidas propias del mes de junio y el ambiente agradable que se ha vivido durante estos últimos días de abril no se repetirá durante este fin de semana. En los tres días que vienen, los paraguas y los chubasqueros serán los mejores aliados frente a una racha de tormentas y lluvias generalizadas en el país.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé "la llegada de una vaguada, una especie de lengua de aire frío en niveles medios y alto de la troposfera", que "provocará un incremento de la inestabilidad y esto desembocará en unas jornadas, la del viernes y sábado, con cielos muy nubosos en general y con posibilidad de chubascos tormentosos ampliamente distribuidos", ha indicado su portavoz, Rubén Del Campo.

Tormentas con barro y granizo

Desde eltiempo.es han señalado en un comunicado que "tras una nueva semana marcada por las temperaturas suaves e incluso cálidas en muchas zonas casi a diario, y por tormentas en algunas zonas del noreste y oeste, la inestabilidad volverá a ganar terreno en España. La aproximación de una vaguada, que dará lugar a una muy débil DANA, dejará un aumento de la inestabilidad en el territorio peninsular".

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El meteorólogo Mario Picazo ha detallado que este fin de semana se registrarán "temperaturas que se ajustan algo mejor al guion del mes de abril" y se registrarán "tormentas que en algunos casos irán acompañadas de granizo y de lluvia con barro".

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Desde Meteored, por su parte, apuntan que "la combinación de la inestabilidad en capas medias-altas, el calor acumulado y la convergencia de viento en superficie dará lugar a un repunte de la inestabilidad en amplias zonas de la España peninsular, especialmente entre este viernes y el sábado. Además, la vaguada se desgajará de la circulación general, formándose una pequeña DANA que el sábado pasará por el mar de Alborán".

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Tiempo del fin de semana por días

Viernes

Este viernes por la mañana, la inestabilidad se incrementará en el sur de Andalucía, Murcia, Alicante y Albacete, con chubascos y tormentas. De cara a la tarde, la inestabilidad se extenderá por el oeste e interior peninsulares, "pudiendo ser localmente intensas y con fuertes rachas de viento, así como granizo", continúan las mismas fuentes.

Según avanza eltiempo.es, "el fin de semana comenzará con tormentas y chubascos de madrugada en Castilla - La Mancha y Madrid, así como sobre todo en Andalucía. De cara a la tarde volverán a crearse nubes de evolución y las tormentas afectarán un día más a las áreas de días previos, aunque tendiendo a concentrarse las tormentas en zonas montañosas. En el noreste, volverán las tormentas a los Pirineos".

Sábado

Desde la Aemet apuntan que para este sábado las precipitaciones afectarán sobre todo al oeste y a la franja central de la Península. Mientras que Galicia y el área mediterránea quedarán al margen de esta situación de chubascos tormentosos. Estos chubascos podrán ser localmente fuertes y estar acompañados además de tormenta, granizo y rachas fuertes de viento.

"Durante la mañana del sábado las precipitaciones afectarán principalmente a puntos del sureste como el litoral andaluz y del sur de la Comunidad Valenciana. Estas lluvias del sureste irán a menos durante el día. Sin embargo, las tormentas irán formándose desde el mediodía, afectando primero al sistema Central y los Pirineos y extendiéndose a otros puntos como Extremadura, Castilla y León, Andalucía y la Comunidad de Madrid", agregan en la web de eltiempo.es.

Domingo

Respecto al domingo, Del Campo ha señalado que lo más probable es que predomine "el tiempo estable en la mayor parte de la Península sin descartar algún chubasco tormentoso de nuevo en zonas de montaña". Por su parte, desde eltiempo.es abundan en que el domingo "será ya una jornada más estable, con tormentas y chubascos por la tarde, pero mucho más concentrados en zonas de montaña".

En cuanto a las temperaturas, oscilarán este viernes y sábado entre unos 22 y 27ºC de máxima en amplias zonas del país. Serán valores altos para la época del año en la mitad norte pero ya más propios de estas fechas en la mitad sur, señalan desde Aemet.

Próximo lunes

La situación será similar el lunes con una subida notable de las temperaturas que marcarán la vuelta a un ambiente veraniego con más de 30 grados en zonas del nordeste y del sur peninsular, ha avanzado la Aemet.

De cara a la próxima semana, "todo parece indicar que las temperaturas se podrían mantener elevadas para la época, aunque de forma menos marcada que en esta semana. Con todo ello, lo más probable es que permitan que abril termine como uno de los cinco abriles más cálidos registrados en amplias zonas", aseguran los expertos de eltiempo.es.