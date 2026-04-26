La 48ª edición de la maratón ha batido el récord de participación

La cita cuenta con el sello Gold Label de la Federación Internacional de Atletismo, lo que la sitúa entre las grandes citas internacionales

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MadridUnos 47.000 corredores procedentes de todos los rincones del mundo se han dado cita este domingo para celebrar la 48ª edición de la maratón 'Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid', un récord de participación en la gran fiesta madrileña del 'running' que cuenta con bandas de rock durante todo el recorrido para amenizar la carrera.

Miles de espectadores han asistido para animar en esta prueba, organizada por la Asociación Deportiva MAPOMA, que cuenta con el sello Gold Label de la Federación Internacional de Atletismo, lo que la sitúa entre las grandes citas internacionales junto a maratones como Nueva York, Londres o Berlín.

Una cita que este año ha batido el récord de participación y ha dejado imágenes impresionantes como las difundidas por la Policía Municipal de Madrid.

Tres modalidades

La concejala delegada de Deporte del Ayuntamiento, Sonia Cea, ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida que ha discurrido por las calles del centro de la capital en sus tres modalidades, maratón (de 42 kilómetros), media maratón (de 21 kilómetros) y la carrera de 10 kilómetros.

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Una cita que, ha destacado, "representa perfectamente el modelo deportivo que queremos para Madrid: inclusivo, internacional y abierto a todos los niveles". "No es solo una prueba deportiva, es una celebración de ciudad", ha añadido Cea, quien ha recalcado que la capital "se ha consolidado como un referente mundial del running".

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En el caso de Madrid, el circuito es exigente debido a su orografía, algo que para competidores como Carlos, procedente de Valencia, es un aliciente más pues, según ha confesado a Europa Press, está acostumbrado a carreras "más planas" y esta le supone un "reto".

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La modalidad de 10 kilómetros ha sido la elegida por Annika y Stina, dos hermanas alemanas que decidieron correr en este gran acontecimiento cuando una de ellas comenzó sus estudios en la capital: "Ya habíamos competido en otras carreras, así que decidimos aprovechar y participar aquí en Madrid", han relatado.

Según ha informado el Gobierno municipal en un comunicado, la edición de este año, que ha batido el récord de participación, ha contado con más de 10.000 corredores extranjeros. Uno de ellos es el neoyorquino Antonio, que ha viajado desde Estados Unidos específicamente para este evento con el objetivo de completar la media maratón en "menos de 90 minutos".

Otros, sin embargo, han visto la competición desde detrás de las vallas del trazado, como Ricardo, de Portugal, que aunque ha hecho la maratón y la media maratón ya "dos veces", en esta ocasión ha acudido a animar a su padre, portando una pancarta en la que se puede leer "¡Vamos, abuelo! ¡Tú puedes, nuestro campeón!".

Servicios de la carrera

La salida ha tenido lugar en el Paseo de la Castellana, junto a la plaza de San Juan de la Cruz, a las 08:00 horas para el 10K y 8:45 horas para la maratón y la media maratón. Desde allí, los corredores atraviesan algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, como la Puerta del Sol, el Palacio Real, la Casa de Campo, Madrid Río o el Museo del Prado, antes de alcanzar la meta en el Paseo de Recoletos, entre Cibeles y Colón.

El evento se prolongará hasta las 16:35 horas, con tiempos límite de 9:40 horas para el 10K, 13:24 horas para la media maratón y 16:34 horas para el maratón. A lo largo del recorrido se han habilitado puntos de avituallamiento con agua, bebida isotónica y alimento sólido, además de geles energéticos para los participantes de las distancias largas.

Las carreras también cuentan con guías o 'pacers' como Elena, cuya labor es indicar el ritmo que deben seguir los participantes para completar la prueba en el tiempo que indican los globos que llevan atados a su cintura. "El corredor que por ejemplo quiera bajar de una hora y 50 minutos debe seguir al 'pacer' con el globo que indica '<1.50 horas', y hay globos cada 10 minutos", ha explicado.

En cuanto a la seguridad del evento, se ha desplegado a más de 200 sanitarios de Samur-Protección Civil a lo largo de todo el recorrido, así como un dispositivo entre Policía Municipal, Bomberos y agentes de Movilidad "similar al que ya ha habido desde hace 48 años", según explicó este viernes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.