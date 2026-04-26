El actor de Física o Química quiso compartir la noticia con sus seguidores y publicó una ecografía con su bebé

Jesús Castro se convierte en padre de gemelos y desvela el nombre de ambos: "No tengo palabras, pero sí mucho amor que darles"

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Adam Jezierski anuncia en redes sociales que ha sido padre de su primera hija. El intérprete de 35 años ha compartido este domingo una imagen de la pequeña. Aunque no ha revelado su nombre, sí que ha subido una fotografía suya: "Se me ha olvidado deciros. Hay una nueva Jezierski en España".

El actor de Física o Química quiso compartir la noticia con sus seguidores y publicó una ecografía con su bebé. Su publicación se llenó de felicitaciones: "Disfruta mucho, que el 2026 viene fuerte", "Seguro que el 2026 será muy bonito para ti y para tu pareja" o "Gorka y Ruth van a ser papás a la vez".

"No suelo abrir tanto las puertas de mi vida", reconoció tras la muerte de su madre

Adam Jezierski siempre ha sido reservado con su vida privada, pero en los últimos meses sí que ha compartido alguna que otra foto con su pareja. Pero sin etiquetarla, por lo que no sabemos ni su nombre ni detalles sobre ella. Para despedir el 2025 y anunciar que iba a ser padre, subió un carrusel de fotos con el que los fans se llenaron de emoción.

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Esta gran noticia llega en u n momento delicado para el actor. El pasado mes de febrero, relató en redes sociales que había fallecido su madre: "No suelo abrir tanto las puertas de mi vida y de mi corazón por aquí, pero ya que lo tengo roto y mi querida madre era la más Instagramer de todas, pues supongo que le gustaría ver por aquí estas palabras".

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"Gracias por todo lo que me has dado", dijo en su publicación

El actor contó que su madre cogió a sus dos niños a sus espaldas y cruzó media Europa con 36 años."Decidió que sus hijos no iban a pasar un segundo más junto al padre cabrón que nos tocó. Siempre valiente, luchadora, orgullosa, presumida, y siempre con una sonrisa y tomándose la vida medio en serio, sabia ella".

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"Te voy a recordar cada día de mi vida mamá. Gracias por todo lo que me has dado, por todo lo que me has enseñado. Y no tengas dudas que tu nieta sabrá de la súper abuela que tuvo. Te quiero", confesó. Ahora, dos meses después, da la bienvenida a su primera hija.