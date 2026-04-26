Los líderes internacionales condenan el ataque de la Cena de Corresponsales y denuncian la violencia política

El discurso premonitorio de una periodista de la Casa Blanca antes del tiroteo: "Habrá algunos disparos en la sala"

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WashingtonNuevo susto en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, y su Gabinete han tenido que ser evacuados de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un intento fallido de asalto con armas de fuego neutralizado por el Servicio Secreto estadounidense, que se ha saldado con el sospechoso detenido y con un agente herido, aunque su vida de momento no corre peligro.

No habían pasado del primer plato y un famoso mentalista hacia un juego para los Trump y sus invitados, cuando se escucharon disparos. A partir de ahí, se vivieron momentos delirantes como los recogidos y viralizados en redes sociales.

Los momentos surrealistas en pleno ataque

Como se ha podido comprobar gracias a las imágenes captadas por los asistentes, la tensión en el evento fue más que evidente. Sin embargo, en mitad de este acontecimiento histórico también han surgido comportamientos humanos como poco curiosos.

Algunos de ellos los han protagonizado los asistentes que, como no podía ser de otra manera, ya se han hecho virales en las redes sociales. Uno de ellos ha sido uno de los hombres que, por ejemplo, con mitad del auditorio escondido bajo las mesas ha seguido comiendo en pleno tiroteo.

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También se han hecho virales unas mujeres que, obligadas a desalojar el salón, se llevaban varias botellas de alcohol del evento. El papel estelar de la cena ha sido para el adivinador Oz Pearlman que, incapaz de adivinar lo que se venía encima, fue sorprendido en pleno tiroteo con cara de sorpresa junto a Donald Trump.

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Su puesto quizá lo debería ocupar la secretaria de prensa, Karoline Leavitt que minutos antes anticipaba que en la cena iba a ver disparos, se supone que era dialécticos, pero nunca una metáfora estuvo peor elegida.

La detención del atacante

Las autoridades han detenido al sospechoso, un californiano de 31 años, al que el líder republicano ha tachado de "lobo solitario" y "persona con graves problemas" en una rueda de prensa posterior Fuentes de la Fiscalía de Estados Unidos, en comentarios a Fox News, han precisado que se trata de Cole Allen, profesor, con domicilio en la ciudad de Torrance y al que se le imputan dos cargos: uso de un arma de fuego en un crimen violento y asalto a un agente federal con arma de fuego.

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En las imágenes que circulan en las redes sociales se ha podido ver el momento exacto en el que el hombre intentaba acceder al recinto. El incidente comenzó poco después del comienzo del evento, a las 20.00 de la noche, hora local (sobre las 02.00 de la madrugada en la España peninsular y Baleares), cuando Allen se presentó en uno de los últimos controles de seguridad que daban paso al salón de actos del hotel; el mismo donde el entonces presidente Ronald Reagan salvó la vida de milagro en 1981 tras recibir varios disparos de John Hinckley Jr.

En el momento en que se le aproximaron los agentes, Allen abrió fuego y arrancó a correr para atravesar el perímetro de seguridad. Solo pudo avanzar unos metros antes de acabar placado por el Servicio Secreto.

El disparo que efectuó fue el que hirió al agente hospitalizado. En redes sociales, la Policía de Washington D.C. confirmó que se habían encontrado dos armas de fuego y "múltiples cuchillos".

Pánico durante la cena

A los pocos segundos de que los disparos se escucharan en la sala de eventos del Hilton, el despliegue del Servicio Secreto comenzó a evacuar a Trump y a todos los miembros de su Gabinete presentes en el lugar, entre ellos al vicepresidente JD Vance, al secretario de Defensa, Pete Hegseth o a destacados asesores como Stephen Miller y su mujer, Katie, embarazada.

Acto seguido, el Servicio Secreto solicitó a los asistentes y a los periodistas en la sala que abandonaran el lugar, en medio de aplausos que acompañaron la salida. Algunos de los allí presentes, como la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, han revelado que se han visto obligados a permanecer durante varios minutos escondidos bajo sus mesas como medida de precaución.

Trump pide que sea aprobado su salón de baile acorazado

A pesar del incidente, Trump ha querido comparecer después ante los medios para comentar lo ocurrido y trasladar su agradecimiento al "fantástico trabajo" del Servicio Secreto de su Administración durante todo el suceso. De confirmarse las intenciones del sospechoso, se tratará del segundo atentado contra su vida desde 2024, cuando su disparo del joven francotirador Thomas Crooks acabó a milímetros de su cabeza (le rozó la oreja, de hecho) durante un mutin en Pensilvania.

Los periodistas congregados en la sala de prensa de la Casa Blanca han preguntado al presidente sobre el "motivo" que ha llevado al agresor a entrar armado, a lo que Trump ha respondido que "tiene un trabajo peligroso" y estas cosas le suceden a "las personas de gran impacto". Finalmente, ha asegurado que "se sabrá más en los próximos días, incluso en las próximas horas".

El presidente ha agradecido al Servicio Secreto su trabajo, que ha calificado de "muy rápido" y "muy eficaz". "La actuación del Servicio Secreto y de toda la Policía me pareció muy buena. Fue todo muy rápido, no hubo mucho tiempo para pensar, porque pasaron solo segundos antes de que saliéramos por la puerta hacia una zona segura", ha expresado Trump.

De la misma manera, el mandatario estadounidense ha querido quitar hierro al asunto y espera poder celebrar de nuevo la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca "en los próximos 30 días". El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que "tomarán una decisión en breve" y ha matizado que, "independientemente de la decisión, la noche será muy diferente a lo planeado". "Sencillamente, tendremos que repetirla", ha concluido.

Trump ha aprovechado para instar a la aprobación, de su ambiciosa renovación del ala este de la Casa Blanca, un gran salón de baile, ahora mismo suspendido por orden de un tribunal tras dictaminar que no se siguieron los procedimientos adecuados antes de que comenzara el proyecto.

"Tengo que decir que examinamos las condiciones de este lugar", ha explicado en referencia al hotel, "y no parecía un edificio muy seguro, y no quería decir esto, pero por cosas como ésta tenemos que contar con los atributos (del salón de baile), porque tiene cristal a prueba de balas y es a prueba de drones, y el Ejército lo recomienda, y el Servicio Secreto también".