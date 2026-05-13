El Real Madrid ha informado que la Justicia le ha eximido de responsabilidad sobre el ruido de los conciertos en el Bernabéu

La Audiencia Provincial de Madrid concluye que son las empresas promotoras cesionarias del estadio las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios

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La Justicia exime de responsabilidad al Real Madrid sobre el ruido de los conciertos en el Bernabéu: "Las empresas promotoras cesionarias son las responsables”. Según ha informado el club en un comunicado emitido en sus redes sociales, la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado la resolución en el que se da la razón al Real Madrid en el caso de los conciertos en el Bernabéu.

Según apuntan desde el club blanco, la Audiencia de Madrid estima íntegramente "los recursos formulados por José Ángel Sánchez Periáñez y por Real Madrid Estadio S. L., a los que el Ministerio Fiscal se adhirió, contra el Auto de 15 de enero de 2026 dictado por el Juzgado de Instrucción n.º 53 de Madrid en las Diligencias Previas 2034/2024, que ordenaba la continuación de la tramitación de las citadas diligencias por los trámites del procedimiento abreviado".

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Las empresas promotoras cesionarias del estadio, las responsables

La referida resolución judicial concluye de forma clara y categórica que ni José Ángel Sánchez Periáñez, director general del club y miembro de su Junta Directiva, ni Real Madrid Estadio S. L. son responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu, acordando, conforme a lo solicitado por ambos y con la conformidad del Ministerio Fiscal, el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de los mismos, poniendo de esta forma fin, de forma definitiva, al proceso penal.

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Por eso, la Audiencia Provincial concluye igualmente que son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios.

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La Audiencia Provincial de Madrid sostiene que son las promotoras las encargada de la transmisión del sonido ambiente conforme a la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de 25 de febrero de 2011, añadiendo asimismo que la mera transgresión de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente no determina, por sí sola, la intervención del Derecho Penal.

"El Real Madrid muestra su satisfacción por esta resolución judicial, que confirma el carácter absolutamente infundado e instrumental de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros seis vecinos contra José Ángel Sánchez Periáñez y Real Madrid Estadio S. L. El Real Madrid reitera su plena confianza en la administración de justicia y seguirá colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario", celebra el club blanco.