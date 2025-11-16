Daddy Yankee y Bizarrap han actuado en el Santiago Bernabéu durante el descanso del duelo de la NFL celebrado en Madrid

Bizarrap vuelve a la música junto a Daddy Yankee tras su parón de casi un año: referencias, 'samples' y la nueva era cristiana del puertorriqueño

MadridEl Estadio Santiago Bernabéu ha sido testigo este domingo del primer partido de la historia en España de la temporada regular de la NFL, la prestigiosa liga estadounidense de fútbol americano, con un duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, dos equipos que llegan con el mismo balance, pero en diferente momento anímico y deportivo.

Madrid se ha preparado para acoger por primera vez un partido internacional de la NFL, el séptimo y último de esta temporada 2025 de la competición. Las calles de la capital han acogido el encuentro entre estas dos franquicias históricas que quieren dejar su huella en Madrid como los primeros en ganar en España y no dejar de mirar la postemporada.

La emoción de Bizarrap y de Daddy Yankee por su actuación en la NFL

Como ya se había anunciado, la nota musical la han dado dos estrellas de la música latina: Bizarrap y Daddy Yankee. El productor, DJ y cuatro veces ganador de un Grammy Latino, argentino y el rapero, cantante y compositor puertorriqueño Daddy Yankee han actuado en el descanso del encuentro de la NFL de fútbol americano.

El espectáculo ha rendido homenaje a algunas de las sesiones más destacadas de Bizarrap, incluida la ‘BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’ que ha grabado recientemente con Daddy Yankee. Ambos han interpretado por primera vez el tema ante el público de Madrid durante el encuentro.

"Poder actuar en el descanso del primer partido de la NFL en España es un gran honor. Y más aún junto a Daddy Yankee, una auténtica leyenda. Vamos a celebrar nuestra nueva canción ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’ sobre el escenario", adelantaba Bizarrap en declaraciones difundidas por la NFL.

"Tengo muchas ganas de volver al escenario junto al increíblemente talentoso Bizarrap. Estoy muy feliz con la música y con el tema que hemos creado juntos; compartirlo con los fans de todo el mundo ya ha sido muy gratificante", apuntaba Daddy Yankee.

Reacción de la NFL y la interpretación de los himnos

Por su parte Tim Tubito, director senior de Presentación Global de Partidos y Entretenimiento de la NFL, ha destacado que, gracias a esta actuación, se ha dado protagonismo a "grandes artistas latinos".

"Nos emociona recibir a Bizarrap y Daddy Yankee en nuestro primer partido en Madrid", agregaba el director senior de Presentación Global de Partidos y Entretenimiento de la NFL.

En la previa del enfrenamiento correspondiente a la temporada regular de la NFL se ha interpretado el himno nacional español a cargo de la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid y el himno de Estados Unidos, que lo ha cantado la cantante neoyorquina Karina Pasian.