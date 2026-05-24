Redacción Madrid Europa Press 24 MAY 2026 - 11:19h.

La agresión se produjo poco antes de las 00:15 horas en la estación de Renfe de Puente Alcocer en Madrid

El afectado tenía, al menos, dos heridas de arma blanca en la espalda, y la Policía ya investiga los hechos

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MadridUn joven de 20 años resultó herido grave después de sufrir una agresión al recibir varias puñaladas cuando se encontraba este 24 de mayo en el barrio de Villaverde Alto en Madrid.

Según ha informado el servicio de emergencias municipal, el ataque con arma blanca ocurrió poco antes de las 00:15 horas concretamente en la estación de Renfe de Puente Alcocer.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del SAMUR-Protección Civil para atender a la víctima. Tenía, al menos, dos cuchilladas en la espalda. Fue estabilizado in situ y evacuado de inmediato al hospital.

Investigan para dar con el agresor

Patrullas de la Policía Municipal acompañaron al convoy sanitario hasta el centro hospitalario. La Policía Nacional ya está investigando lo ocurrido para tratar de localizar al agresor.