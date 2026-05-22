Claudia Barraso 22 MAY 2026 - 14:41h.

La Guardia Civil está investigando a un joven acusado de estrangular a un menor dentro de un instituto de Vícar, Almería

Identifican a una de las atacantes que participó en la brutal agresión a una menor en Lleida: todos los implicados son inimputables

Compartir







La Guardia Civil está investigando a un joven por intentar estrangular a un menor de 15 años en el IES La Puebla de Vícar. Los hechos se produjeron hace varios días y los dos implicados comenzaron a tener una discusión en el interior de las instalaciones del instituto.

Según ha informado el medio ‘Ideal’, la víctima perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo, golpeándose la cabeza. Su familia fue quien puso una denuncia ante la Guardia Civil. Fuentes cercanas a la investigación han explicado al mismo medio que los agentes se encuentran instruyendo el caso por un delito de lesiones y presuntamente, se trataría de un hecho aislado.

PUEDE INTERESARTE Una niña de 11 años frena una agresión tras interponerse entre el maltratador y la víctima en plena calle en Valladolid

Por el momento, y según apuntan las primeras hipótesis, no había un antecedente de caso de acoso escolar por parte del menor. Aunque los agentes a cargo de la investigación no han trasladado más información sobre el joven que está siendo investigado por la agresión al menor de 15 años almeriense, no han indicado si el implicado se trata de otro menor, pero parece que podría ser un alumno del mismo instituto.

El menor se golpeó la cabeza al caer al suelo

Fue la familia del menor quien, al conocer lo sucedido y que su hijo había sido estrangulado hasta el desmayo, decidieron ir hasta el cuartel de la Guardia Civil para denunciar los hechos que habían sucedido en el instituto del municipio de Almería.

Tampoco se conoce más información sobre el menor, víctima de estrangulamiento que se golpeó la cabeza con el suelo tras caer inconsciente al ser estrangulado. Aunque se cree que el menor podría encontrarse en buen estado, su familia no tardó en acudir a la Guardia Civil a denunciar los hechos, quienes ya están investigando al joven que cometió la agresión.