Problemas técnicos en el teléfono 112 de la Comunidad de Madrid impiden que el servicio se preste con normalidad

Problemas técnicos en el teléfono 112 de la Comunidad de Madrid impiden que el servicio se preste con normalidad

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MadridEl teléfono de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid no se está prestando con normalidad "debido a problemas técnicos", lo que está dificultando la recepción de llamadas.

Desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid han pedido a los usuarios que, en el caso de que no puedan comunicarse con el habitual número de emergencias, contacten con los teléfonos alternativos 061, 091 y 092.

Asimismo, han anunciado que "se está trabajando en solucionar la incidencia lo antes posible".