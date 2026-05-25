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Madrid

El teléfono 112 de la Comunidad de Madrid registra "problemas técnicos" que impiden que el servicio se preste con normalidad: los números alternativos

Sala de Emergencias de la Comunidad de Madrid
Sala de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Emergencias Madrid

  • Problemas técnicos en el teléfono 112 de la Comunidad de Madrid impiden que el servicio se preste con normalidad

  • Problemas técnicos en el teléfono 112 de la Comunidad de Madrid impiden que el servicio se preste con normalidad

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MadridEl teléfono de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid no se está prestando con normalidad "debido a problemas técnicos", lo que está dificultando la recepción de llamadas.

Desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid han pedido a los usuarios que, en el caso de que no puedan comunicarse con el habitual número de emergencias, contacten con los teléfonos alternativos 061, 091 y 092.

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Asimismo, han anunciado que "se está trabajando en solucionar la incidencia lo antes posible".

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