Controlado el incendio forestal declarado en un paraje de Almogía, en Málaga

En un primer momento se han desplazado un helicóptero ligero, pero se han ido desplazando más medios hasta el lugar

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El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio declarado en un paraje del municipio malagueño de Almogía.

Así, el fuego, que se ha declarado sobre las 14:15 horas en el paraje Sierra Blanquilla, ha quedado controlado a las 16:15 horas, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press. Los efectivos continúan en el lugar para su remate y liquidación, en concreto, un grupo de bomberos forestales, un agente medioambiental y una autobomba.

En un primer momento se han desplazado un helicóptero ligero, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y una autobomba.