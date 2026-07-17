Un incendio en la M-30 a la altura del Pirulí, en Madrid: arde la vegetación en el lateral de la autovía

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Tres dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han intervenido este viernes por la tarde para extinguir un incendio de vegetación declarado en uno de los laterales de la M-30, a la altura de O'Donnell.

Según ha informado Emergencias Madrid, el fuego se originó alrededor de las 17.00 horas en una zona de vegetación situada junto al Pirulí de RTVE.

Corte de un carril por precaución

Como medida preventiva, agentes de la Policía Municipal procedieron a cortar el carril lateral de la calzada interior, en sentido A-3, desviando la circulación hacia la calzada central.

La presencia de humo en la zona y la necesidad de facilitar las labores de extinción motivaron el corte temporal del carril. La restricción al tráfico provocó pequeñas retenciones que se extendieron hasta las inmediaciones de la Avenida de América.

Los servicios de emergencia prevén que el incendio quede extinguido en breve, lo que permitirá restablecer la circulación y recuperar la normalidad en la M-30.