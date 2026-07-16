Madrid se sitúa entre las 20 ciudades con mayor calidad de vida del mundo y supera a París y Nueva York

La capital española asciende 15 puestos desde 2019, hasta la posición 18 del ranking de Deutsche Bank, pese al encarecimiento de la vivienda

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Madrid se ha situado entre las 20 ciudades con mayor calidad de vida del mundo al alcanzar el puesto 18 del ranking elaborado por Deutsche Bank Research Institute. La capital española mejora 15 posiciones respecto a 2019, una de las mayores progresiones registradas entre las grandes ciudades analizadas, y se sitúa por delante de ciudades como París, Londres o Nueva York.

El informe 'Mapping the World's Prices 2026' atribuye este avance a factores como la seguridad, las infraestructuras, la movilidad y la calidad de los servicios urbanos, además de la mejora de los salarios y del creciente atractivo internacional de la ciudad.

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Por su parte, Barcelona también mantiene una posición destacada entre las principales ciudades europeas gracias a su calidad de vida, su dinamismo económico y su capacidad para atraer talento e inversión.

La vivienda, el principal reto para Madrid y Barcelona

Pese a la buena valoración obtenida, el estudio advierte de que el acceso a la vivienda continúa siendo el principal desafío para ambas ciudades.

En el caso de Madrid, el salario neto medio alcanza los 2.200 euros mensuales, un 45 % más que hace una década. Sin embargo, durante ese mismo periodo, el precio de la vivienda se ha disparado un 94 %, hasta situarse en 8.013 euros por metro cuadrado.

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El mercado del alquiler también ha experimentado una fuerte subida. El precio medio de una vivienda de tres habitaciones se sitúa en 2.493 euros al mes, tras aumentar un 77 % en los últimos diez años. A pesar del incremento del coste de la vivienda, Madrid conserva una posición relativamente favorable en cuanto a renta disponible tras pagar el alquiler.

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Según el informe, la media se sitúa en 1.908 euros mensuales, lo que coloca a la capital española en el puesto 40 de este indicador a nivel internacional.

Un mayor atractivo internacional con desafíos pendientes

El estudio concluye que Madrid y Barcelona han reforzado durante la última década su atractivo como destinos para vivir, trabajar e invertir.

No obstante, advierte de que la dificultad de acceso a la vivienda puede convertirse en uno de los principales obstáculos para mantener su competitividad en la captación de talento, inversión y actividad empresarial. En el ámbito internacional, el informe sitúa a Luxemburgo como la ciudad con mayor calidad de vida del mundo por segundo año consecutivo.

En cuanto al coste de la vida, Zúrich y Ginebra continúan encabezando la clasificación de las ciudades más caras, mientras que Tokio pierde posiciones tras la depreciación del yen en los últimos años.

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Por su parte, Tel Aviv figura entre las cinco ciudades más caras del mundo, impulsada por el fortalecimiento del séquel y las tensiones geopolíticas en la región.