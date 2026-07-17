Los trenes de Cercanías de Madrid registran retrasos este viernes desde primera hora por una falta de suministro eléctrico

Huelga de Renfe: el seguimiento, los servicios afectados y las indemnizaciones por cancelaciones

Compartir







MadridLos trenes de Cercanías de Madrid registran retrasos desde primera hora de la mañana debido a la falta de suministro eléctrico producida durante la realización de trabajos en la estación de Atocha.

PUEDE INTERESARTE La huelga de Renfe de este lunes cancelará 320 trenes

Según informa la compañía pública Adif en un mensaje en la red social 'X', los técnicos trabajan para solucionar la incidencia, que se ha comunicado a las 6.12 horas, "con la mayor brevedad posible".

PUEDE INTERESARTE Renfe detalla las condiciones del equipaje de mano

Indignación entre los usuarios de Renfe

Como no podía ser de otra manera, muchos usuarios afectados por estos retrasos han acudido a las redes sociales para denunciar la situación.

"Otro día más siendo una auténtica vergüenza. Ni un tren desde las 5 pasó en Parla, muchos tenemos que ir a trabajar y gente desesperada… patético día tras día y hoy más", escribía una usuaria mientras plasmaba la situación con fotografías y vídeos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Un día más viviendo la experiencia de Cercanías Madrid tercermundista. En la estación no funcionan las escaleras mecánicas, ni los paneles de información, hace como 35°C, no vienen los trenes, muchísima gente en el anden... Estoy hasta las narices de Adif, Renfe, Cercanías y todo", denunciaba otro usuario en X.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una semana repleta de incidencias

Hay que recordar que esta semana la red ya ha sufrido otros problemas también relacionados con incidencias en la estación de Atocha.

El miércoles por la mañana los cercanías sufrieron "demoras", "detenciones" y modificaciones de los recorridos habituales por una avería en esta estación.