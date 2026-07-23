Evacuada la localidad madrileña de Aldea del Fresno por el incendio en Villa del Prado

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) ha enviado un mensaje ES-Alert a los vecinos de Aldea del Fresno solicitando su evacuación a la localidad de Villamanta

Una montaña rusa térmica: del calor sofocante a una bajada de hasta 10 grados en apenas 48 horas

Compartir







El incendio forestal que se ha declarado en la localidad madrileña de Villa del Prado, diferente del que comenzó este miércoles en Almorox (Toledo), ha obligado a evacuar a la población del municipio de Aldea del Fresno -3.500 según el Instituto Nacional de Estadística- a la localidad de Villamanta, según Emergencias Comunidad de Madrid 112.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) ha enviado un mensaje ES-Alert a los vecinos de Aldea del Fresno solicitando su evacuación a la localidad de Villamanta, debido a la evolución del incendio forestal en sus proximidades, incluyendo las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista. En la zona, están trabajando dieciocho dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Se encuentra cortada la M-507 sentido Navalcarnero y la N-403 en sentido Toledo en el cruce entre ambas vías.

Según fuentes del Gobierno regional, en este momento, hay tres incendios que afectan a la Comunidad de Madrid: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.