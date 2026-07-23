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Sucesos

Declarado un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias por un vehículo ardiendo

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Los servicios de emergencia trabajan con medios aéreos y terrestres para controlar el incendio forestal declarado en San Martín de Valdeiglesias. Europa Press
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Un incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias, a la altura del kilómetro 57 de la carretera M-501, ha obligado a confinar de forma preventiva una residencia de mayores y a activar medidas de protección para los vecinos de varias urbanizaciones de la zona.

El fuego se originó por un vehículo incendiado

Según la información facilitada por Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el incendio se inició después de que un vehículo ardiera junto a la carretera, provocando la propagación de las llamas a la masa forestal cercana.

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En las labores de extinción participan dieciséis medios aéreos y terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, las Brigadas Forestales y los Agentes Forestales de la región, que trabajan para evitar el avance del incendio y proteger las zonas habitadas.

Confinamientos y alertas a la población

Como medida preventiva, ha sido confinada la residencia de mayores López Rumayor, mientras que los vecinos de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz han recibido un mensaje de alerta ES-Alert en sus teléfonos móviles con la recomendación de permanecer en sus viviendas hasta que mejore la situación.

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A las 17:00 horas, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid amplió las medidas de seguridad y envió un nuevo mensaje ES-Alert a la población de Pelayos de la Presa, incluidas sus urbanizaciones.

Ante la proximidad del incendio forestal, se ha recomendado a los vecinos desplazarse al casco urbano mientras continúan las labores para controlar el avance de las llamas.

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