La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un programa de reparto gratuito de gafas homologadas, una iniciativa que forma parte de la programación especial del Planetario de Madrid

El stock es limitado y su distribución se realizará hasta agotar existencias

Compartir







El próximo 12 de agosto, un eclipse solar será visible en buena parte de la Península Ibérica, un fenómeno astronómico histórico que atraerá a millones de personas. Sin embargo, los especialistas insisten en los peligros de mirar al Sol sin la protección adecuada. Es por ello por lo que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un programa de reparto gratuito de gafas homologadas en distintos puntos de la ciudad.

Estos son los lugares de recogida y requisitos

El Planetario de Madrid, el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro, la Imprenta Municipal-Artes del Libro, el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque y bibliotecas municipales de Madrid son las entidades que ofrecen de manera gratuita las gafas especiales obligatorias para disfrutar del eclipse.

Hasta el 12 de agosto y dentro del horario de apertura de cada centro, los ciudadanos pueden acercase a recoger sus gafas homologadas, sin embargo, es importante saber que cuentan con stock limitado y su distribución se realizará hasta agotar existencias, explican desde 'Madrid Secreto'. A cada usuario le corresponde un solo par de gafas y además, no se conoce ningún sistema de reserva, por lo que se recogen según el orden de llegada.

Esta iniciativa forma parte del programa organizado por el Planetario de Madrid con motivo del Trío de Eclipses que situará a España como epicentro astronómico mundial durante tres años consecutivos: 2026, 2027 y 2028.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Oftalmólogos insisten en que las gafas deben estar homologadas para evitar riesgos, pues no utilizar la protección adecuada puede causar daños graves e irreversibles en la retina. Estas deben cumplir la norma ISO 12312-2:2015, además de contar con la certificación CE, la identificación del fabricante o verificador e información clara sobre las advertencias e instrucciones de conservación y uso.

Expertos también explican que se debe revisar que las gafas no estén dañadas, evitar métodos improvisados y no mirar al Sol de manera continua, incluso con protección.