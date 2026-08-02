Redacción Madrid Europa Press 02 AGO 2026 - 15:14h.

La agresión se produjo a las 5:20 horas en el exterior de un local ubicado en el Paseo de la Florida en Madrid

El afectado de 26 años sufrió un traumatismo craneoencefálico moderado-grave y el otro implicado fue detenido

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MadridUn joven resultó herido grave este 2 de agosto al recibir primero una bofetada, caer y golpearse la cabeza contra el suelo después de salir de una discoteca en Madrid capital.

Así lo ha comunicado el servicio de emergencias municipal. La agresión se produjo a las 5:20 horas de la madrugada en el exterior de un local de ocio nocturno ubicado en el Paseo de la Florida.

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Hasta esa zona de Príncipe Pío se movilizaron sanitaros de Samur-Protección Civil junto a agentes de la Policía Municipal y Nacional. Los agentes comprobaron que el afectado de 26 años estaba inconsciente.

De origen español, fuentes de la Policía Nacional han detallado a Europa Press que sangraba por un oído. Según pudieron averiguar, instantes antes se había desatado una pelea fuera del establecimiento llamado Colonial.

El agresor fue detenido acusado de lesiones

Cuando los médicos se hicieron cargo del veinteañero, vieron que había sufrido un traumatismo craneoencefálico moderado-grave. Lo intubaron y lo evacuaron al Hospital Clínico en estado grave.

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Antes del suceso, la víctima se encontraba ebria en el interior de la discoteca y fue expulsada por molestar a otras personas, según ha podido saber Europa Press.

El joven que le dio la bofetada, también de 26 años, fue detenido por la Policía acusado de un presunto delito de lesiones, ya que su acción violenta pudo causar la posterior caída del herido.