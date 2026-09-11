El campeonato de Fórmula 1, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre, se celebra en el nuevo circuito Madring, situado en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas

Padre e hijo, inspeccionan hoy el recorrido junto a sus perros Brutus y Edo, para asegurar que la competición se inicia con normalidad

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Arranca un fin de semana marcado por el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebra en Madrid, en el nuevo circuito Madring. En las últimas horas, se ha visto llegar a los primeros aficionados mientras cuerpos de seguridad recorren las calles para que todo transcurra con absoluta normalidad. Es el caso de Luis y Abel, dos policías nacionales quienes, juntos, padre e hijo, ya inspeccionan el circuito.

Padre e hijo trabajan juntos para la seguridad de corredores y aficionados

El campeonato, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre, se celebra en el nuevo circuito Madring, situado en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas. Durante todo el fin de semana, agentes de policía patrullan e inspeccionan la zona para evitar cualquier altercado.

Luis y Abel son dos de ellos, dos policías nacionales que, además de compartir uniforme y vocación, también comparten sangre. Padre e hijo, inspeccionan hoy el circuito junto a sus perros Brutus y Edo, para asegurar que la competición se inicia con normalidad.

El gran impacto económico del Gran Premio de España de F1

Se trata de un circuito semiurbano, con un trazado que combina zonas urbanas y espacios de uso privado. Con una longitud de 5,416 kilómetros, la pista cuenta con 22 curvas y una carrera prevista a 57 vueltas, hasta completar una distancia total de 308,524 kilómetros, según datos publicados por la Fórmula 1.

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Se prevé que el evento deje en la capital un impacto económico de 467 millones de euros, pues Madring espera una afluencia de cerca de 345.000 aficionados que llegan a Madrid desde distintos puntos, no solo de España, también de Europa.

Los espectadores podrán acceder al recinto se podrá acceder en Metro, tren, autobús y taxi, además de por los accesos directos habilitados por la organización.