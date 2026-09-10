Pelayo Ortiz 10 SEP 2026 - 22:08h.

Después de 45 años Madrid vuelve a acoger un premio de automovilismo que va a ser revolucionario.

Madrid vuelve a rugir con la Fórmula 1: 45 años después, la capital estrena un circuito que alcanza los 340 kilómetros por hora

Compartir







Después de 45 años, Madrid vuelve a acoger un premio de automovilismo que va a ser revolucionario: con un circuito semiurbano, una curva que va a causar sensación y una previsión de impacto económico de 450 millones de euros.

La Fórmula Uno calienta motores. A pocas horas de comenzar el gran espectáculo se muestra como una exageración a nivel mundial. Los hoteles de alrededor, completos. Los restaurantes, reservados. Se calcula que el impacto económico será de 467 millones de euros y generará más de 8.800 empleos.

Eduardo Esteve, Profesor de Economía del CEU Cardenal Herrera va más allá. "Informes hablan de un gasto por turista de 900 euros. Lo más probable es que el efecto va a ser positivo".

Se espera la llegada de 350.000 personas en tres días, la mitad del extranjero. "Me encanta Madrid", dicen. Así que la seguridad es vital por subuselo, tierra y aire. Mientras vecinos, curiosos y aficionados... intentan ver los últimos retoques al circuito. Entre ellos, Roberto, 71 años, con gasolina en la sangre. Sacó su entrada en septiembre del años pasado y está deseando que comience el sueño.