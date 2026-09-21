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Madrid

Fallece un hombre de 93 años tras sufrir un accidente de tráfico en Arganda del Rey, Madrid

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Los bomberos han tenido que rescatar al hombre de 93 años del vehículo. EP
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El hombre, que ha fallecido tras sufrir una parada cardiorrespiratoria a causa del accidente, viajaba en el vehículo junto con la conductora, una mujer de 75 años, que se encuentra en estado potencialmente grave tras sufrir un traumatismo torácico.

Los hechos se han producido en torno a las 14 horas cuando el turismo se ha salido de la vía y ha impactado contra los bolardos llegando a volcar, en la salida 34 de la carretera A-3 a la altura de Arganda del Rey. El hombre, de 93 años, se encontraba en parada cardiorrespratoria y ha tenido que ser rescatado del interior del turismo por los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

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Posteriormente, los Sanitarios del Summa 112 que se habían trasladado al lugar del accidente le han practicado maniobras de reanimación durante 30 minutos, pero finalmente, solo han podido confirmar su fallecimiento. La mujer de 75 años que conducía el vehículo ha tenido que ser trasladada por los sanitarios.

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