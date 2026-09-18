Rosana Perruca, alcaldesa de Fuentes de Jiloca, ha muerto tras ser arrollada cuando trabajaba como cartera

Varios rostros del PP de Aragón han trasmitido su pésame en redes sociales tras conocerse la muerte de la alcaldesa

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Fuentes de JilocaTristeza en el municipio zaragozano de Fuentes de Jiloca tras conocerse el fallecimiento de Rosana Perruca Remartínez, la alcaldesa de la localidad. Según ha informado el medio de comunicación 'Heraldo de Aragón', la edil del PP ha muerto tras ser atropellada por su propia furgoneta.

El accidente ha ocurrido mientras la alcaldesa del PP de la localidad zaragozana se encontraba trabajando como cartera desde hace seis meses, tras reincorporarse de una baja.

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La muerte de la alcaldesa de Fuentes de Jiloca

Como explica el medio de comunicación anteriormente citado, el accidente laboral en el que la alcaldesa ha muerto se ha producido en la localidad de Campo de Daroca cuando Rosana estaba realizando alguno de sus repartos como cartera de Correos.

Por causas que se desconocen y que ahora se investigan, la mujer ha sido arrollada por su propia furgoneta de trabajo que estaba aparcada en una calle con pendiente cerca de la salida hacia Torralbilla. Al parecer, el vehículo "se desplazó marcha atrás y la arrolló, provocándole heridas mortales", detallan desde 'El Mundo'.

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Nada más producirse el accidente, el servicio de Emergencias desplegó hasta la zona a varias dotaciones médicas y de la Guardia Civil. Sin embargo, nada pudieron hacer por la vida de la alcaldesa.

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Reacciones a la muerte de Rosana Perruca

Nada más conocerse la noticia del fallecimiento, Jorge Azcón, presidente de Aragón, lanzaba un mensaje en el que lamentaba la muerte de su compañera de partido y mandaba ánimo a su entorno más cercano.

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"Acaban de comunicarme el fallecimiento de la alcaldesa de Fuentes de Jiloca, Rosana Perruca, en un accidente de tráfico. Todos sus compañeros del PP de Aragón estamos de luto. Mi pésame a sus familiares y amigos. Descanse en Paz", detallaba el presidente de la comunidad.

La que también aprovechaba sus redes sociales para mandar un mensaje de ánimo y trasmitir el pésame por la muerte Rosana Perruca ha sido la alcaldesa de Zaragoza. Natalia Chueca escribía en sus redes: "No hay palabras para una pérdida tan inesperada y dolorosa. Todo mi cariño y un abrazo enorme a su familia y a sus seres queridos. Y también a todos los vecinos de Fuentes de Jiloca, que hoy despiden a Rosana, su alcaldesa. Descanse en paz".