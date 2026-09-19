El suceso ha ocurrido tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban y chocar de manera frontal y muy violenta contra un árbol

Otro hombre ha sido trasladado al herido con pronóstico muy grave al Hospital Gregorio Marañón

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MadridUn hombre de 27 años ha fallecido y otro de 42 ha resultado herido muy grave en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este sábado tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban y chocar de manera frontal y muy violenta contra un árbol en Colmenar de Oreja (Madrid).

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, a las 01:48 horas ha recibido la llamada que avisaba del siniestro, ocurrido en la carretera M-315 con la M-404 en Colmenar de Oreja.

Un trasladado con pronóstico muy grave

Tras desplazarse hasta el lugar, el equipo médico del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) ha confirmado el fallecimiento de una de las personas que viajaban en el vehículo por politraumatismos, un hombre de 27 años que había quedado atrapado y ha tenido que ser liberado por los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

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También SUMMA 112 ha atendido a un hombre de 42 años, que ha aparecido a varios metros de distancia del turismo y que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, trauma torácico y trauma abdominal.

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Los sanitarios han estabilizado, intubado y trasladado al herido con pronóstico muy grave al Hospital Gregorio Marañón, mientras que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente