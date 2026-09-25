Claudia Barraso 25 SEP 2026 - 15:40h.

Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L ha emitido un comunicado desmintiendo la subida del alquiler y la oferta del Gobierno

El mensaje de agradecimiento de Maricarmen desde el hospital por el apoyo recibido contra su desahucio: "Por favor, luchad"

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Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L., la propietaria de la vivienda de la que Maricarmen fue desahuciada ha dado su versión de los hechos, negando esa subida del alquiler que denunciaba la mujer de 87 años y desmiente haber recibido una oferta del Gobierno.

Según ha confirmado ‘El País’, la sociedad ha asegurado a través de un comunicado que en ningún momento quiso subirle el alquiler a Maricarmen y que tampoco recibió ninguna oferta de la compra de la casa por parte del Ministerio de Vivienda. De la misma manera, ha acusado al Sindicato de Inquilinas, al que reclama 10.000 euros por denominar a la empresa como “fondo buitre” de realizar “presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas”.

El mismo medio ha recogido punto por punto los argumentos que han trasladado desde la empresa, explicando que “en ningún momento” han exigido “a la inquilina el pago de una renta superior a la que venía abonando”. Así, han querido confirmar que “las cifras que ha dado el sindicato de 2.650 euros y posteriormente, de 1.650 euros no fueron formuladas por Urbagestión”.

La versión de la empresa sobre la negociación

Parte de esta versión ha podido ser corroborada por la abogada del sindicato, Beatriz Duro, que, durante las negociaciones, preguntó a la propiedad cuánto estarían dispuestos a aceptar para que Maricarmen se pudiera quedar en casa. “Y ahí es cuando ellos pusieron el precio de 1.650 euros, algo que Maricarmen no se podía permitir”, recoge en declaraciones ‘El País’.

La sociedad ha desmentido que el Ministerio de Vivienda o la empresa pública ‘Casa 47’ “hayan formulado oferta de compra de la vivienda, ni podían hacerlo legalmente”, pero sí que reconocen haber recibido una oferta de ‘Casa 47’ que implicaba un alquiler de 900 euros pagado conjuntamente entre el organismo y la propia Maricarmen, quien estaba pagando 500 euros teniendo una pensión de 1.350

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Del mismo modo, la empresa ha considerado “que han sido objeto de presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas por parte del Sindicato de Inquilinas, cuya actitud ha imposibilitado alcanzar un entendimiento entre las partes”, según explica Urbagestión en el comunicado emitido.