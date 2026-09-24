Los agentes entraron siete horas más tarde, golpeando la puerta y pidiendo a Maricarmen que abriera

El momento en el que los antidisturbios entraron y desalojaron a Maricarmen, con un 50% de discapacidad, de su casa: "'¡Ábrenos la puerta!"

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La Policía Nacional accedió este miércoles empleando una radial a la vivienda de Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito madrileño de Retiro que fue desahuciada de la casa en la que llevaba residiendo desde hace más de 70 años.

La entrada de los agentes antidisturbios se retrasó más de siete horas, después de que numerosos activistas y personas trataran de bloquear el acceso de los policías al inmueble colocando enseres en la puerta, entre ellos, muebles, sofás y estanterías.

Los agentes pidieron a periodistas y activistas abandonar la vivienda. “Vayan abandonando la vivienda”, se puede escuchar en los vídeos difundidos. En otro vídeo publicado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid se muestra a uno de los agentes hablando con Maricarmen, ya en el interior de su casa.

Venimos a cumplir un mandamiento judicial, ¿vale, Maricarmen?". "Pero ¿por qué?", respondió ella. "Te apoyamos y estamos contigo, ¿vale? Tenemos que hacer nuestro trabajo" “Maricarmen, estamos contigo, pero tenemos que hacer nuestro trabajo”, le decía un agente mientras comenzaba el desahucio.

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Las personas que se encontraban en la vivienda, algunas de ellas pertenecientes al Sindicato de Inquilinas, reclamaron la presencia del Samur Médico para atender a la anciana, que pedía asistencia para poder bajar, ya que se encontraba en silla de ruedas.

Esta dura y brutal realidad ha movilizado a miles de personas. Una oleada de solidaridad se manifestaba ayer frente al ático adquirido por la Comunidad de Madrid para protestar por el drama de la vivienda en España.

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El caso de Maricarmen es un claro ejemplo de que en España se necesita un pacto de Estado en vivienda. El desahucio de una mujer de 87 años, saliendo en camilla de su casa en la que ha vivido siete décadas ha colocado a España en los informativos y periódicos de todo el mundo.

Ya no es una cuestión de imagen, ni del caso concreto de Maricarmen. Este desahucio ha movilizado a los españoles de izquierda y de derecha y ha colocado el problema de la vivienda, de nuevo, en primera línea.

El objetivo de este fondo buitre era echar a Maricarmen de su casa. A última hora del martes 22 de septiembre se conoció que había una donante que quería pagar esos 1.600 euros de renta que pedía el fondo buitre. Además, el Gobierno, incluso, pidió comprar la vivienda de Maricarmen. Por su parte, la empresa Urbagestión no quiso negociar e hizo caso omiso a todas las opciones que ofrecían todos aquellos que querían ayudar a la anciana.