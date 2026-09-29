Los agentes, que no iban uniformados, se encontraban haciendo una ronda de preventiva por tratarse de una zona de bandas conflictivas.

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Agentes de la Policía Municipal han detenido a un joven de 18 años que circulaba en un patinete por el distrito de Latina con una careta de la serie 'La Casa de Papel' y un machete de 36 centímetros de largo. El arresto tuvo lugar el pasado sábado día 19 en las inmediaciones de la boca de Metro de Campamento, en la Avenida Padre Piquer, según han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial.

Los agentes, que no iban uniformados, se encontraban haciendo una ronda de preventiva por tratarse, según han indicado, de una zona conflictiva por la presencia de grupos violentos juveniles.

El joven sacó el arma al pasar junto a otro grupo

Fue al ver que este joven, vestido con ropa oscura y ancha en la parte superior, sacaba el arma intervenida al pasar junto a otro grupo de gente cuando decidieron intervenir y proceder a su detención.

El joven llevaba el arma en el pantalón y se ocultaba bajo una careta de 'La Casa de Papel', creada por Aléx Pina y centrada en una banda organizada de ladrones que buscan atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Los efectivos dieron el alto al joven y le incautaron el arma. Se investiga si pudo tratarse de una prueba a la que el joven fue sometido por parte de una banda juvenil, en la que debía acercarse a otro grupo latino con este machete, en este caso, uno de hoja de acero con doble filo.

Los agentes cursaron una denuncia con acta por tenencia de arma contra el joven detenido.