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Una explosión en una vivienda de Valdemoro, Madrid, desencadena un aparatoso incendio en un bloque de cuatro plantas

Una explosión en una vivienda de Valdemoro, Madrid, desencadena un aparatoso incendio en un bloque de cuatro plantas
Los bomberos de la Comunidad de Madrid, apagando el fuego tras la explosión en una vivienda de Valdemoro. Europa Press

  • El edificio ha quedado envuelto en llamas, obligando a los bomberos a una rápida intervención

  • "No ha habido heridos", ha precisado el 112 Comunidad de Madrid

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MadridUn incendio en un bloque de viviendas de cuatro plantas, precedido de una explosión en una vivienda, ha sobresaltado a los vecinos de las inmediaciones de la urbanización en la avenida Reyes Católicos 24 de Valdemoro, Madrid.

El edificio ha quedado envuelto en llamas, obligando a los bomberos a una rápida intervención.

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La explosión en la vivienda, el origen del incendio en el bloque de Valdemoro

Según fuentes del 112, el origen del incendio es una explosión que ha ocurrido por causas que se desconocen en el primer piso de uno de los bloques.

Al parecer, y pese a lo impactante de las imágenes, con el fuego visible desde la M-423, envolviendo en llamas al edificio, "no ha habido heridos" y la vivienda donde ha tenido lugar la explosión estaría vacía.

En ese sentido, un portavoz del Ayuntamiento de Valdemoro ha apuntado que todo ha ocurrido en “la zona del hospital, toda una zona de nueva construcción”.

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Ante los hechos, efectivos de la Policía Nacional, agentes de la Guardia Civil y bomberos de la Comunidad de Madrid se han desplazado hasta el lugar, con estos últimos interviniendo con seis dotaciones para controlar las llamas y extinguirlas.

En consecuencia, el edificio, que ha sufrido daños en la planta superior e inferior del inmueble afectado, ha sido desalojado.

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