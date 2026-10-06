El incendio se produjo cuando uno de los camareros prendió fuego a una de las pizzas con un soplete dentro del restaurante

Así quedó el restaurante de Madrid tras el incendio: el antes y el después de la tragedia

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Un juez ha procesado a seis personas por un delito de homicidio o lesiones imprudentes con resultado de muerte o lesiones graves y un delito contra los derechos de los trabajadores en relación al incendio ocurrido en el restaurante Burro Canaglia el 21 de abril de 2023 en Madrid, en el que murieron tres personas.

En un auto, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid Plaza número 46 ha acordado continuar la tramitación de las diligencias previas por el trámite del procedimiento abreviado contra el administrador único de la empresa titular del restaurante, el gerente del local, dos administradores de la entidad franquiciadora y dos arquitectos.

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El juez, tras completar la fases de instrucción, da de plazo 10 días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que soliciten la apertura de juicio oral o el archivo y presenten su escrito de acusación.

Los hechos ocurridos

El escrito recoge los hechos ocurridos aquella noche en la calle Manuel Becerra número 16, cuando un camarero sacó de la cocina una pizza "inferno" junto a un soplete y, según se acercó a la mesa que la había pedido, encendió el plato, de modo que, al pasar por una columna, esta se incendió, propagándose el fuego muy rápido por toda la zona del arreglo floral.

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Las llamas se extendieron por el local, lo que provocó una "estampida de clientes" que corrieron para ponerse a salvo, algunos hacia el exterior y otros hacia el interior de la cocina. Allí mismo murieron un cocinero y una clienta y resultaron perjudicadas, según el escrito, trece personas por lesiones físicas y otras dos por secuelas psicológicas. Semanas más tarde, falleció otra clienta del restaurante en el hospital.

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El juez se apoya en un informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid que señaló, como causas múltiples del accidente, la abundante decoración que cubría el local con vegetación seca y de plástico, que suponía un importante riesgo en caso de incendio, y el procedimiento de algunos platos "con llama viva" que significaba un foco de ignición en lugares no habilitados para ello.

Apuntó a la falta de coordinación

Este documento, que para el juez "alcanza unas conclusiones muy acertadas de lo ocurrido", también apuntó a la falta de coordinación en la fase de proyecto del restaurante para integrar la decoración en los factores a tener en cuenta para la planificación de medios de extinción y emergencia y la falta de una vía de evacuación libre de material inflamable y un plan y simulacros de evacuación y emergencia, entre otros factores.

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Sobre el grado de responsabilidad del despacho de arquitectos encargado de la reforma del local, el auto refleja que los implicados tienen versiones contradictorias acerca de si la decoración floral formaba parte o no del proyecto arquitectónico.

Considera responsables de los hechos

Por todo ello y tras la instrucción de la causa, el juez considera responsables de los hechos al administrador único de la empresa titular del restaurante, al gerente del mismo, a dos administradores de la sociedad franquiciadora y a dos arquitectos (un miembro del despacho encargado de la reforma del local y otra contratada por este).

Se les procesa a todos ellos por posibles delitos de homicidio o lesiones imprudentes con resultado de muerte o lesiones graves y por delitos contra los derechos de los trabajadores, mientras que la responsabilidad civil corresponde, además de a los procesados, a sus respectivas aseguradoras.