Maricamen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda, ha muerto este miércoles, según ha confirmado el Sindicato de Inquilinas.

Muere Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada de su casa en Madrid que inició el movimiento por la vivienda

Compartir







El grupo municipal de Más Madrid, encabezado por Rita Maestre, ha pedido honrar la memoria de Maricarmen Abascal, la octogenaria desahuciada de su vivienda, en la que llevaba residiendo 71 años, con un minuto de silencio antes del Pleno extraordinario de Cibeles que se celebrará este jueves.

Así lo han trasladado en Junta de Portavoces desde un Madrid que ha manifestado sus condolencias por el fallecimiento y trasladado "un abrazo cálido a sus seres queridos, compañeras y compañeros de lucha".

Maricamen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda, ha muerto este miércoles, según ha confirmado el Sindicato de Inquilinas. La mujer estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado día 23 de septiembre. Ese día fue sacada en camilla de su casa ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

"Tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro"", ha indicado el Sindicato de Inquilinas en un comunicado.