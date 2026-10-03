Tres detenidos tras una concentración ultra que intentaba acceder a la acampada de Sol

Se viven momentos de tensión en las calles próximas a la Puerta del Sol por las concentraciones ultra

Última hora de las protestas por la vivienda: retiran el cordón policial y abren los accesos a Sol tras la disolución de la manifestación de Núcleo Nacional

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Tres personas han sido detenidas en las inmediaciones de la calle de la Montera, al intentar acceder a la Puerta del Sol, tras participar en una concentración convocada por Indignados por España en la calle de Alcalá, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Durante la protesta, los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) los ha tenido embolsados, pero a su término algunos de los participantes repartidos en varios grupos se han distribuido por distintas calles del centro de Madrid hasta intentar acceder a la calle de la Montera, donde se han producido los tres arrestos.

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'No pasarán', 'Aquí están los antifascistas': las consignas coreadas por los activistas

Los activistas de la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol han coreado consignas como 'No pasarán', 'Aquí están los antifascistas', 'Fuera fascistas de nuestros barrios', 'Que viva la lucha de la clase obrera' o 'Nazi que veo, nazi que caneo'.

Al término de la concentración, a la que se ha adherido Núcleo Nacional, sobre las 21:15 horas, varios vehículos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) se han dirigido a las calles próximas a la Puerta del Sol, donde se han vivido momentos de tensión.

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En la calle de Alcalá, se ha desplegado un cordón de agentes y varios furgones antidisturbios. Agentes de las UIP han disuadido a algún pequeño grupo jóvenes, procedentes de la protesta de Indignados por España, de acercarse a la plaza del kilómetro cero.