La decisión no puede adoptarse con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado, según la Justicia

Tres detenidos tras una concentración ultra que intentaba acceder a la acampada de Sol

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, como solicitaba de manera cautelarísima el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso.

Aunque, en opinión de la sección sexta de lo Contencioso, "concurren circunstancias de especial urgencia", la decisión no puede adoptarse "con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado", según afirma en el auto dictado este lunes.

Le dan a la Abogacía del Estado hasta el miércoles para remitir su escrito

Sin entrar al fondo del asunto, el tribunal tiene en consideración "la eventual afectación del derecho de reunión de las personas efectivamente acampadas" y "la irreversibilidad de las consecuencias" que tendría acceder al desalojo instado por el Gobierno madrileño, con posible utilización de "medidas de compulsión física" por parte de las Fuerzas de Seguridad si no accediesen a abandonar la acampada.

Todo ello hace que la Sala necesite "el criterio, alegaciones y motivos de la Delegación del Gobierno para no haber desplegado la actividad requerida por la Comunidad de Madrid" y, "dadas las concretas circunstancias", los magistrados reducen el plazo y dan a la Abogacía del Estado hasta el miércoles a las 09:00 horas para remitir su escrito.