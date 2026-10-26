Se registran atascos de hasta 10 kilómetros en la A-3 de Madrid a la altura de Vallecas tras el incendio de un coche

El carril derecho y el carril central han tenido que ser cerrados a la circulación tras originarse este incendio

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MadridLa Dirección General de Tráfico ha informado a través de sus redes sociales de la última hora en las carreteras españolas. Durante la mañana de este lunes 26 de octubre, la incidencia más grande en las vías de Madrid se ha registrado en la A-3 a la altura de Vallecas.

Según ha informado en sus redes sociales la DGT, debido al incendio de un vehículo se han presentado varias dificultades en la entrada a Madrid, por la A-3, en Vallecas.

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Atascos y retenciones de hasta 10 kilómetros

Como consecuencia del incendio de este coche se ha producido el cierre de los carriles derecho y central de la vía.

Además, según ha informado una portavoz de la DGT y ha recogido el periódico 'La Razón', esta incidencia ha provocado atascos y retenciones de hasta 10 kilómetros.

Al parecer, habría sido a las 06:40 horas cuando el coche habría comenzado a arder en el punto kilométrico 9.5 de entrada a Madrid.

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Nada más originarse el incendio en el vehículo en la A-3, varias dotaciones de bomberos se habrían desplazado a la zona para extinguir el fuego.

Dos muertos por accidente de tráfico en las últimas horas

Además, la DGT también ha informado que dos personas han perdido la vida este fin de semana en dos accidentes mortales registrados en las carreteras españolas.

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Es el balance provisional realizado por la DGT desde las 15:00 horas del viernes hasta las 20:00 horas de este domingo, que no incluye los accidentes mortales registrados en Cataluña, el País Vasco o en núcleos urbanos y que se ampliará mañana, lunes.

Los dos fallecidos perdieron la vida en dos accidentes que tuvieron lugar el viernes, según DGT.

Uno de ellos falleció tras una colisión frontal en Las Torres de Cotillas, en Murcia, y el otro murió en el municipio asturiano de Corvera de Asturias, después de sufrir una salida de vía con despeñamiento.