Carreteras de Madrid y de Barcelona concentran las principales incidencias a pocas horas del eclipse solar.

El eclipse solar total en España, en directo: carreteras de Madrid y Barcelona concentran las principales incidencias a pocas horas del fenómeno

Compartir







Carreteras de Madrid y de Barcelona concentran las principales incidencias y colas kilométricas a pocas horas del eclipse solar, que tendrá lugar este miércoles antes de la puesta de sol.

PUEDE INTERESARTE FACUA alerta de la retirada de siete modelos de gafas para ver el eclipse solar: comprueba si es una de las tuyas

En concreto, se registran retenciones en las salidas de Madrid por la A1 y la A2 y en varios puntos de la AP7 en la ciudad condal, segúnla Dirección General de Tráfico (DGT). Además, un accidente corta la A23 a la altura de Segorbe (Castellón) en dirección a Teruel.

En concreto, hay retenciones en la salida de Madrid por la A1 (en la Cabrera, Venturada y desde Pedrezuela hasta Alcobendas); la A2 (desde Alcalé de Henares hasta Coslada); y por la M607 (en Colmenar Viejo y Tres Cantos).

Asimismo, la AP7 en Barcelona registra retenciones desde Vilafranca del Penedès hasta Martorell en dirección a Tarragona; la C32 en Castelldefels, también en dirección a Tarragona; la entrada a Tarragona por la AP7 en Roda de Berà; y la A2 entre Igualada y Tárrega, todo ello en dirección Zaragoza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A su vez, también hay retenciones en la AP1 en Arrasate (Guipúzcoa) en dirección a Vitoria; la A6 en Navarra; la A15 en Barañáin en ambos sentidos; la AP15 en Subiza dirección Tudela por la AP9 en Padrón a la entrada de Santiago de Compostela así como en Pontevedra dirección Santiago; y la A-52 en O Folgoso (Cañiza) en sentido Ourense. Por otro lado, hay tráfico en aumento en la entrada a A Coruña por la AP-9 en Betanzos.

Las carreteras andaluzas también registran complicaciones, como es el caso de la A7 en Guadalcorte (Cádiz) sentido Algeciras o en esta misma carretera en Fuengirola y Benalmádena en dirección hacia Málaga.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores que planifiquen el viaje, escalonen el regreso y extremen la precaución al volante con motivo del eclipse total de Sol de este 12 de agosto, que podría generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas de totalidad.

El eclipse podrá observarse desde todo el territorio nacional, pero solo será visible en su totalidad en 36 provincias situadas en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.