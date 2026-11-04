Unos operarios han sido arrollados por el camión que asfaltaba la carretera donde estaban trabajando

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Varios operarios de obra han resultado heridos de diversa gravedad tras ser atropellados este miércoles por la tarde por un camión mientras realizaban labores de asfaltado en las carreteras internas del complejo de Mercamadrid.

Los hechos se han producido sobre las 14 horas cuando, por motivos que ahora investiga la Policía Municipal de Madrid, un camión ha invadido la acera donde se encontraban los operarios, informa Emergencias Madrid.

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Los cinco operarios heridos tienen entre 35 y 50 años y han sido trasladados con diferente pronóstico a hospitales de la ciudad. Dos heridos leves han sido enviados al Hospital de La Paz, otros dos moderados han sido derivados al Clínico San Carlos y al Gregorio Marañón, mientras que el único grave ha sido enviado al Doce de Octubre.

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Se desconoce la identidad de los heridos

Por el momento se desconoce la identidad de los heridos y cuál es el pronóstico que presentan tras haber sido trasladado a distintos hospitales. El hombre que se encuentra más grave ha sido enviado al hospital 12 de Octubre, donde permanece mientras los médicos siguen evaluándole.

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La Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para determinar las causas de lo sucedido aunque por el momento solo se sabe que el camión que realizaba las labores de asfalto fue quien arrolló a los operarios que estaban en la carretera durante esos trabajos.