Los tres trabajadores han quedado atrapados en el interior de una fosa de purines con atmósfera baja en oxígeno.

Tres trabajadores heridos tras caer de andamios mientras trabajaban, dos en Granada y uno en Oviedo, este grave

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Tres personas han fallecido este miércoles en un accidente laboral al quedar atrapadas en el interior de una fosa de purines, un depósito para las heces y orines del ganado, en una granja de la localidad navarra de Pitillas.

Según ha adelantado el medio local 'Navarra.com', que cita al Gobierno de Navarra, el accidente se ha producido sobre las 12.16 horas en una explotación ganadera situada en el paraje de El Salobrar, donde las víctimas han quedado atrapadas en una fosa de purines con una concentración insuficiente de oxígeno. Cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar, las tres personas ya habían fallecido.

El citado periódico apunta a que dos de los fallecidos serían familiares, concretamente un tío y su sobrino, vinculados a Caparroso. Uno de ellos residiría en Cadreita y el otro sería vecino de Caparroso, mientras que la tercera víctima sería un trabajador de la granja.

Se desconoce cómo han terminado las víctimas en el interior de la fosa

Al lugar han acudido efectivos de Bomberos del parque de Tafalla, efectivos del Grupo de Rescate Técnico, un equipo médico, una ambulancia SVA, un helicóptero medicalizado, otro de rescate, agentes de la Policía Foral de la Comisaría de Tafalla, así como una psicóloga de emergencias.

Por el momento, se desconoce cómo han terminado las víctimas en el interior de la fosa de purines. El Gobierno de Navarra tampoco ha confirmado sus identidades ni sus edades, mientras continúan las diligencias policiales para determinar lo ocurrido.

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El accidente más grave de este tipo desde 2003

Este incidente es el más grave registrado en España en este tipo de instalaciones desde abril de 2003, cuando cuatro miembros de una misma familia murieron por inhalación de gases tóxicos en una explotación ganadera de Los Dolores, en Murcia.

En diciembre de 2023, otro hombre de 74 años falleció intoxicado mientras trabajaba en el interior de una fosa de purines de una granja de ovejas en Leitza (Navarra), mientras que un segundo trabajador tuvo que ser hospitalizado por intoxicación.

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Esta es una relación de fallecidos en fosas de purines desde 2002:

- 5 de junio de 2002 - Santa Cecilia (Burgos). Un hombre de 61 años es hallado muerto en el interior de una fosa de purines en la Granja de la Degesa. El cuerpo fue encontrado por compañeros de trabajo. La Guardia Civil apuntó a que pudo sufrir algún desvanecimiento y caer a la fosa mientras trabajaba junto a ella.

- 26 de abril de 2003 - Los Dolores (Murcia). Cuatro miembros de una misma familia murieron por inhalación de gases tóxicos en el pozo negro de su explotación ganadera, que estaba atascado de purines. Los fallecidos se disponían a limpiar el interior del pozo y, según los testimonios recogidos, fueron bajando de uno en uno y murieron de forma consecutiva.

Biosca, Vilanant y Galisancho

- 11 de enero de 2004 - Biosca (Lleida). Un cazador de 67 años falleció al caer en una balsa de purines cuando intentaba salvar a su perro, que había entrado antes en la charca. El animal también murió.

- 3 de abril de 2006 - Vilanant (Girona). Un vecino de 63 años murió al caer a una fosa séptica de purines en la masía Mas Pujades. Estaba trabajando en la instalación cuando, por causas no precisadas, cayó al interior. Un compañero logró sacarlo antes de la llegada de los servicios de emergencia, pero ya había fallecido.

- 28 de marzo de 2016 - Galisancho (Salamanca). Un trabajador murió mientras limpiaba una fosa de purines en una explotación de ganado porcino. Conducía un tractor y quedó inconsciente tras recibir una descarga de la toma de fuerza del vehículo durante las labores de limpieza.

Villanueva de Sijena y Leitza

- 6 de septiembre de 2022 - Villanueva de Sijena (Huesca). Un trabajador de 46 años falleció en una explotación ganadera por las emanaciones de gases de una balsa de purines. El cadáver fue localizado horas después por uno de los socios de la explotación. La autopsia atribuyó la muerte a un accidente laboral.

- 6 de diciembre de 2023 - Leitza (Navarra). Un hombre de 74 años falleció intoxicado mientras trabajaba en el interior de una fosa de purines situada en una granja de ovejas en Leitza. Otro hombre, de 46 años, que estaba con él logró salir de la fosa y dar la alerta, aunque también resultó intoxicado y fue trasladado al hospital.

- 4 de noviembre de 2026. Pitillas (Navarra). Tres personas han fallecido en un accidente laboral al quedar atrapadas cuando se encontraban en el interior de la fosa de purines de una granja de esta localidad navarra.