Antonio Roma no existe y sus canciones las crea la IA, pero más de 100.000 personas lo escuchan cada mes

Carlos Jean analiza el fenómeno de la IA en la música: "No tiene corazonadas, solo repite cosas"

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Antonio Roma es uno de los artistas flamencos más virales de los últimos meses. Sin embargo, ni existe él ni su música está compuesta por un artista. Detrás está la inteligencia artificial. Lo sorprendente es que da un concierto en Madrid y lleva vendidas unas 250 entradas, pero ¿quién saldrá al escenario?

Muchos se preguntaron si el cantante era de carne y hueso: "La respuesta es que no, pero no por eso quiere decir que no sea real", indicaron desde su perfil. Suena a locura, pero aún sabiendo que todo él, incluidas sus canciones, son producto de la IA, más de 100.000 personas al mes lo escuchan.

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"Como habéis hecho vuestras esas canciones, ha llegado el momento de vivirlas en directo", señalaron el perfil de Antonio Roma, que anuncia concierto. El hecho de que sea en directo y, sobre todo, en vivo, es un problema.

El cantaor Diego Amador Jr. dará vida a Antonio Roma en el escenario

"Diego Amador Jr., con quien curiosamente compartimos un parecido físico que parece obra del destino, será el encargado de darme vida sobre el escenario", añadían desde el perfil del cantante creado por IA.

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Al cantante, por tanto, le encarnará un flamenco de la dinastía Amador. ¿Será todo una operación de marketing? La discográfica en cuestión lleva a 15 artistas que han sido creados por la IA: Frankie El Poeta o Nyla Stone. Todos con éxito y hechos con un clic de ratón.

Hasta el 50% de la música que se sube en la red es artificial. Los artistas y creadores reales se sienten en peligro. Y pensar el escándalo que se armó en los 90 al descubrir que Milli Vanilli hacían playback.