Un estudio revela que las canciones más antiguas son las que más triunfan en las plataformas de 'streaming'

Spotify ha eliminado 50 millones de canciones de su plataforma hechas con inteligencia artificial

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Cada día se producen en el mundo más de 100.000 canciones nuevas, muchas de ellas generadas con inteligencia artificial. Sin embargo, las canciones más escuchadas siguen siendo los grandes éxitos de la historia de la música, algunos de los cuales se escucharon por primera vez hace más de 40 años.

La principal razón de que se produzcan tantas canciones nuevas al día la explica Óscar García, experto musical y creador de contenido: "La música antes era super democrática, solo los mejores podían ir a los estudios más importantes a grabar las mejores canciones".

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Hoy en día tener acceso a Internet es más que suficiente para producir una canción y las herramientas de inteligencia artificial pueden generar canciones en apenas unos clics. En un intento de apostar por la música producida por artistas reales, Spotify ha eliminado de su plataforma más de 50 millones de canciones hechas con inteligencia artificial. Aunque estas canciones han logrado llegar a las listas de los grandes éxitos, los datos son claros: las canciones más escuchadas son canciones antiguas realizadas por artistas reales.

Un estudio respalda la decisión de Spotify al revelar que el 60% de las canciones que triunfan en plataformas de 'streaming' fueron compuestas hace al menos cinco años cuando la inteligencia artificial era menos popular y tenía funciones más limitadas.

Sobreestimulación musical

"Yo creo que estamos sobrestimulados, son más de 100.000 canciones las que se publican en plataformas de 'streaming' a diario. No nos da tiempo a ser objetivos y a escucharlas con el cariño que se merecen, entonces recurrimos a las canciones que hemos escuchado con calma durante toda nuestra vida", explica Óscar García en relación a las causas del eterno éxito de los grandes clásicos de la música pop.

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Francisco Valdivia, director de educación artística de la Universidad de Sevilla, explica que otra de las razones del triunfo de las canciones antiguas es la nostalgia heredada: "Los padres sin duda alguna son transmisores de una cultura pop que ellos vivieron en su día. Llega mucho más a la conciencia colectiva".

Este fenómeno no solo se da en los grandes servicios de música digital. Plataformas de vídeos como TikTok también están llenas de vídeos virales que utilizan como banda sonora canciones de hace 30 o 40 años devolviendo a la vida grandes éxitos musicales.

Aunque artistas generados con IA han alcanzado las listas de éxitos musicales pero al final son los grandes clásicos los que se mantienen en el podio.