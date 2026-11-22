La incidencia se ha producido en el tren operado por Alstom

Aena ha informado de que el operador Alstom continúa trabajando para normalizar el servicio

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Una incidencia técnica en el tren automático que conecta las terminales T4 y T4 Satélite (T4S) del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha provocado largas colas de pasajeros y ha obligado a sustituir el servicio por autobuses.

La incidencia, que ha afectado especialmente a los viajeros que deben desplazarse hasta la terminal T4S para tomar vuelos internacionales, se ha producido en el tren operado por Alstom. En un mensaje publicado en redes sociales, Aena ha recomendado a los pasajeros que tengan que coger un vuelo internacional desde esta terminal que acudan con antelación al aeropuerto.

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El sistema ya opera con normalidad

El sistema automático de transporte entre la T4 y su satélite T4S del aeropuerto madrileño de Barajas "ya opera con normalidad", una vez solucionada la incidencia técnica que ha sufrido este domingo y que ha provocado largas colas en ambas terminales.

Las aerolíneas que operan en estas terminales "están ajustando su operativa en la medida de lo posible para minimizar la afección a los pasajeros", ha informado Aena en su cuenta X.

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El aeropuerto ha agradecido la colaboración de las compañías aéreas, los agentes de asistencia en tierra (handling), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el conjunto del personal para tratar de minimizar las afecciones a los pasajeros.