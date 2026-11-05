Una nueva oleada de amenaza de bomba obliga a varios vuelos a aterrizar de emergencia en varias ciudades de Europa

Una amenaza de bomba obliga a aterrizar de emergencia un avión que viajaba de Londres a Sofía

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Continúa la avalancha de amenazas de bomba en vuelos europeos. Tras las falsas alarmas producidas en los últimos días, varios vuelos han recibido avisos falsos en las últimas horas y se han visto obligados a realizar aterrizajes de emergencia. Con salidas desde Madrid, Londres, Copenhague o Irlanda, varios vuelos han tenido que ser desviados a causa de esta oleada de amenazas de bomba a las rutas europeas.

La nueva oleada de falsas amenazas de bomba ha afectado este jueves a varios vuelos y aeropuertos europeos en Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, Polonia y Dinamarca, después de que el martes ya varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad por el mismo motivo.

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Vuelos afectados

Uno de los primeros vuelos afectados ha sido el de la compañía irlandesa Aer Lingus que cubría la ruta entre Dublín y Roma. El avión ha sido desviado este jueves a una base aérea en el norte de Francia a causa de una amenaza de bomba, según han confirmado las autoridades francesas, que han recalcado que los equipos de artificieros están ya inspeccionando el aparato.

La oficina del primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha confirmado en declaraciones concedidas a Europa Press que el vuelo, un A320, "ha sido desviado hacia la base aérea de Évreux tras una amenaza de bomba". "El aparato ha aterrizado de forma segura en Évreux", ha dicho, antes de recalcar que "los 151 pasajeros y los seis miembros de la tripulación se encuentran a salvo". "Los equipos de desactivación de explosivos están interviniendo", ha zanjado.

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Por su parte, la aerolínea irlandesa ha indicado a Europa Press que su vuelo EI402 entre Dublín y Roma "ha sido desviado esta mañana a Normandía como precaución por motivos de seguridad". "El vuelo ha aterrizado de forma segura y Aer Lingus trabajará para reacomodar a los pasajeros para que puedan llegar cuanto antes a su destino final", ha resaltado un portavoz de la compañía.

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Además, otros tres vuelos con destino en Bulgaria y salidas de Madrid, Londres y Copenhague se han visto afectados este jueves por nuevas falsas amenazas de bomba, según ha informado a EFE el Ministerio de Transportes, que ha confirmado que no se han encontrado artefactos explosivos en ninguno de los tres aviones.

Los vuelos desde Madrid y Copenhague aterrizaron a la hora prevista en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía. Los aparatos fueron desviados a zonas apartadas, se evacuó a los pasajeros, cuyo equipaje fue inspeccionado, y se procedió al registro de los aviones.

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El vuelo procedente de Londres fue desviado al aeropuerto de Plovdiv, a 120 kilómetros de Sofía, y fue sometido allí a los mismos protocolos de seguridad. Todos los vuelos eran de la aerolínea Ryanair.

Los últimos incidentes

Las falsas amenazas de bomba han ocurrido dos días después de que siete vuelos europeos registraran falsas amenazas de bomba, lo que obligó a las autoridades de España, Polonia, Italia y Bulgaria, a activar dispositivos de seguridad. En el caso de España, el aeropuerto de Murcia ha puesto en marcha sus protocolos por una alerta a bordo de un avión de la aerolínea Ryanair procedente de la ciudad británica de Mánchester.