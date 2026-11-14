Un pasajero de la última fila, un joven de 36 años, empezó a tener dificultades para respirar por una alergia grave

Ella junto a otros tres sanitarios empezaron a atenderle para salvarle la vida

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El avión surcaba los cielos del Atlántico cuando todos se preparaban para dormir. Hacía tres horas que la aeronave había despegado desde Ciudad de México y una desde que los pasajeros habían cenado. Según informa 'Las Provincias', en una de las filas intermedias se encontraban Clara y Jorge, dos valencianos que habían pasado unos días allí y que volvían a su casa en Madrid.

La pareja iba en el vuelo 0304 de Iberia del pasado domingo 8 de noviembre. Todo iba normal hasta que un pasajero de la última fila, un joven de 36 años, empezó a tener dificultades para respirar. "La novia nos dijo que era alérgico al sésamo", explica ella al medio citado. El joven tenía urticaria, le picaba todo, y presentaba un aspecto enrojecido: "Decía que tenía dificultad para respirar. Le exploramos y vimos que tenía la garganta hinchada". En ese momento, supieron que la situación era más grave que una simple digestión o reacción alérgica.

"Había una alteración en la circulación porque se libera mucha histamina", explica Clara

En ese instante, una médico de emergencias de Madrid y otros dos médicos mexicanos empezaron a examinarle y detectaron que el nivel de oxígeno es bueno, pero que en la muñeca no tenía pulso. Aunque eso puede indicar que el paciente está muerto, ese no era lo que estaba ocurriendo en este caso. "Eso significaba que la tensión estaba por debajo de 80, lo que nos indicaba que había un compromiso circulatorio", explica Clara. Es decir, un shock anafiláctico. Una situación grave que si no se trata en el momento puede causar la muerte del paciente.

"Había una alteración en la circulación porque se libera mucha histamina, lo que baja la tensión", recalca Clara. Los médicos lo tumbaron en el suelo pero el joven perdió el conocimiento un par de segundos, sufrió un síncope y se hizo pis encima. La situación se agravaba: "Le administramos una ampolla de adrenalina, corticoides y antihistamínicos, y se estabilizó". Pero el hombre seguía con la garganta inflamada y sin poder respirar bien, aunque la tensión arterial subió. Poco a poco, empezó a encontrarse mejor.

Para controlarle las constantes, los médicos emplearon el desfibrilador de a bordo: le llegaron a poner los parches para medir la frecuencia cardíaca. Los medicamentos y demás utensilios para cogerle una vía se encontraban a bordo, ya que los vuelos transoceánicos disponen de un botiquín lo bastante surtido como para hacer frente a una situación médica potencialmente letal como es un shock anafiláctico.

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Realizaron un aterrizaje de emergencia

Los médicos estaban preocupados mientras la novia del chico se preguntaba qué podía haberle provocado esa reacción. Entonces, la tripulación preguntó al improvisado equipo sanitario si necesitaban un aterrizaje de emergencia: "Dijimos que sí, porque le habíamos puesto ya adrenalina dos veces y había un compromiso de la vía aérea. Nos preguntaron si llegábamos a Miami pero les dijimos que no queríamos arriesgarnos, por lo que aterrizamos en Orlando".

Tuvieron que esperar dos horas a que despegara el avión y llegaron con cuatro horas de retraso a Madrid. Clara llegó a su guardia, que empezaba unas horas más tarde en un centro médico próximo a Xàtiva, donde vive con su novio. "Llegamos tarde porque Clara se ha puesto en modo salvadora de Groenlandia", dijo a su familia en un grupo de Whatsapp. Y es que gracias a su actuación, el hombre de 36 años se encuentra sano y salvo.