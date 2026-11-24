Los profesores han sido informados de que serán contactados por un abogado a lo largo de la semana

En el colegio ya han aparecido carteles de los que se oponen al cierre del colegio

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Los dueños de Decroly, el único colegio laico concertado del barrio de Chamberí, no renovarán la concesión con la Comunidad de Madrid. Según informa 'El País', las familias de los más de 600 niños matriculados están angustiadas por la medida que les ha pillado por sorpresa.

Los profesores se han enterado hoy de la noticia y han sido informados de que serán contactados por un abogado a lo largo de la semana. El Gobierno regional dice no saber si continuará funcionando como un colegio privado o si directamente las instalaciones, situadas en un lugar céntrico, se dedicarán a otra actividad.

"Esta incertidumbre está generando una gran alarma entre las familias", aseguran desde el AMPA

En el colegio ya han aparecido carteles de los que se oponen al cierre del colegio: "El Decroly no se vende, se defiende”. El plazo para renovar la concesión se cumplía este martes, pero los dueños de Colegio Decroly, S.L., herederos de Ladislao Palenzuela, la persona que lo fundó hace 99 años, han avisado de que no la solicitarán, tal y como explica el medio citado.

“El colegio podría cesar su actividad al finalizar el curso 2026-2027”, han dicho las familias a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro, que ha pedido reunirse con los propietarios y convocar una reunión extraordinaria del Consejo Escolar. “Nuestro objetivo es conocer de primera mano la situación del concierto educativo, saber si se ha tomado alguna decisión sobre el próximo curso y conocer qué alternativas existen para garantizar la continuidad del centro”, ha señalado la AMPA.

“Sabemos que esta incertidumbre está generando una gran alarma entre las familias, como es normal. Desde la AMPA estamos trabajando para obtener información contrastada y defender los intereses de las familias y la continuidad del proyecto educativo”, ha destacado.

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“Es un desgarro en la comunidad", lamenta un padre

El Decroly tiene una guardería privada que acoge a niños de un y dos años, lo que les da a las familias puntos para conseguir entrar en el centro más tarde. Primaria y Secundaria son concertadas y el Bachillerado, privado. El concierto se iba a renovar por cuatro años y se iba a ejecutar de manera automática si la propiedad del colegio no lo comunica en contra. Pero en esta ocasión sí ha habido una notificación por parte de los dueños.

Las familias viven ahora un momento de angustia y desesperación por la triste noticia. “Es un desgarro en la comunidad. Yo llevo aquí en Madrid 20 años y no me he sentido parte real de la ciudad, de una comunidad, hasta que he tejido esta red en el colegio. Es algo muy preciado lo que se rompe. Son mil relaciones entre hijos, hermanos, padres... Y son de las que duran y se perpetúan, de las que hacen ciudad”, ha lamentado José Rambla, informático y padre de dos alumnas del colegio. Mientras, las familias mantienen la esperanza de poder llegar a algún tipo de solución para este colegio.