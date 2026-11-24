La movilización está causando complicaciones en el tráfico mientras llaman al conjunto de la sociedad a una manifestación "masiva" el viernes desde Atocha hasta Sol

Pedro Sánchez requiere al Gobierno de Ayuso que retire la instrucción de "deber de neutralidad" a los colegios públicos: "La represión volviendo a nuestras vidas"

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MadridLos profesores madrileños continúan con sus protestas. Después de 40 días de huelga, hoy realizan varias marchas lentas por las principales carreteras de la capital, lo que se espera que tenga también afectación al tráfico, de por sí congestionado en la capital.

Ya ayer, de hecho, regresaron a la Consejería de Educación para exigir una reunión con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, concentrándose en el lugar contra la instrucción de su Ejecutivo a los colegios para evitar hablar de la huelga a los alumnos y para denunciar cualquier supuesta vulneración de la neutralidad.

La protesta de los profesores continúa y llaman a una manifestación “masiva” el viernes

En este contexto, lejos de aplacarse, las protestas continúan, extendiéndose por varios municipios de la Comunidad de Madrid y con la previsión de confluir en la Puerta del Sol.

En la que es su séptima semana de huelga indefinida, insisten en sus reivindicaciones con el objetivo de garantizar una “educación pública y de calidad”, clamando por ser escuchados.

"Queremos una educación única, exclusiva y calidad para todos los alumnos independientemente de donde vivan", inciden los manifestantes, recalcando además que es "urgente" que se dejen de "vulnerar los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, tanto del alumnado como de los docentes".

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En esta línea, la Plataforma de Familias por la Educación Pública ha presentado ya 27.786 firmas, recogidas desde el 14 de octubre, en apoyo a la huelga educativa no universitaria y para pedir a la consejera que se reúna con el comité de huelga.

Los apoyos, recabados a través de la petición ciudadana 'Apoyemos la huelga docente en Madrid', fueron entregados de forma telemática, mientras los sindicatos, redoblando la presión, han llamado al conjunto de la sociedad a participar el viernes en una manifestación "masiva" desde Atocha hasta Sol para reclamar, entre otras medidas, una bajada de ratios, más orientadoras, una reducción de la carga burocrática y unas condiciones dignas para el profesorado.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso defiende sus instrucciones de neutralidad en las aulas

Por su parte, desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha defendido sus instrucciones de neutralidad en las aulas frente a la huelga educativa ante las críticas del Gobierno central y ha hecho hincapié en que son un recordatorio de "una imposición legal".

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Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase un requerimiento para revocar dichas instrucciones, desde el Ejecutivo autonómico han cargado contra un Gobierno que, según han criticado, "no ha hecho absolutamente nada por la educación" y quiere "abolir los centros de Educación Especia y eliminar la educación concertada", según palabras de Zarzalejo.

Para la consejera, es "una absoluta vergüenza" que el Gobierno que "quiere imponer su modelo único de educación" le diga a la región "de la libertad, de la educación plural" y que cuenta con los "mejores resultados" en PISA que las instrucciones son "represoras o que recuerdan a épocas del franquismo".

En esa línea, en declaraciones remitidas a los medios, la responsable de Educación defendió ayer que las directrices, que han encendido a los manifestantes, no "son nada más que el recordatorio de una imposición legal" que se recoge en las normativas educativa y en la de protección del menor, "dictadas por gobiernos socialistas". "Lo que estamos haciendo con esas instrucciones es recordarle a los centros que tienen que estar llenos de conocimiento, libres de cualquier ideología, de cualquier campaña política, de cualquier campaña sindical", ha subrayado, para a continuación incidir en que su objetivo es "proteger tanto a los alumnos, como a las familias, como a los profesores", ha aseverado.

Ahondando en ello, y en ese sentido, ha insistido además en que no quieren que se utilicen "los pupitres para hacer barricadas en las carreteras, que no se utilice un aula para dar un mitin a favor o no a favor de una campaña, de una reivindicación sindical o que, por ejemplo, las tutorías hacia los padres no se encaminen a que tomen parte en este en este conflicto o en cualquier otro conflicto".

Con ello, además defienden que lo que se busca es "quitar presión a los directores" pidiéndoles que comuniquen "incidencias objetivas". "En ningún momento se pide ninguna identificación subjetiva, ninguna identificación de la persona, como pretendía el presidente del Gobierno insinuar este fin de semana", remarcó la consejera.