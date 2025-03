Un perro para Adrián, un niño con autismo: el coste total asciende a 21.912 euros

Desde la Asociación Kune , donde trabajan con los canes de ayuda social para personas con TEA, afirman que el “perro de asistencia no solo mejora la vida de la persona usuaria , si no también la vida de familiares y el entorno” ya que “facilitan el desarrollo de actividades de la vida diaria y brindan apoyo tanto físico como psicológico”.

Laura y su familia han adaptado su día a día para que Adrián sufra lo menos posible ataques de estrés o momentos de ansiedad, “hay cosas que hemos dejado de hacer en nuestra vida, nunca voy al supermercado con mi hijo porque sé que no puedo ir. O no voy a un restaurante porque sé que no puedo ir. He dejado de hacer muchísimas cosas en mi vida”