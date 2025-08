Celia Molina 05 AGO 2025 - 14:20h.

Hablamos con el adiestrador canino Juan Carlos Castilla sobre cómo le afecta a los perros los traslados por las vacaciones de verano

Advertencia de un adiestrador canino: “La mayoría de perros que han atacado lo han hecho tras señales ignoradas”

En verano, muchos dueños de mascotas aprovechan sus vacaciones para pasar unas semanas en casas de campo, rurales o parcelas. A priori, éste parece un lugar muy apropiado para llevarse a un perro, donde podrá correr a sus anchas y disfrutar de más ejercicio y tiempo al aire libre. Sin embargo, el adiestrador canino Juan Carlos Castilla, director y fundador de Noblecan, ha asegurado a Informativos Telecino web que esta idea puede no ser tan certera como parece:

"Desde el punto de vista emocional y conductual, este cambio de entorno puede ser estresante para el animal si no se gestiona bien. Los perros no interpretan los cambios de entorno como nosotros. Para ellos, el entorno es sinónimo de rutinas y seguridad. Lo que les resulta familiar (olores, sonidos, lugares, espacios de descanso) les aporta tranquilidad. Y cuando todo eso cambia de golpe, es normal que aparezca inseguridad, miedo o incluso conductas problemáticas como escapismo, aumento de los ladridos, marcaje excesivo o desorientación", afirma en una entrevista exclusiva.

"Más espacio no es sinónimo de más felicidad"

Así, el hecho de que tengan más espacio, no es sinónimo de más felicidad: "No se trata de si es “bueno” o “malo” llevar a tu perro al campo, sino de cómo lo prepares y le ayudes. Un “perro de ciudad” que nunca ha estado suelto en el campo, que no ha visto una gallina, que no ha caminado sobre tierra, puede sentirse confundido, temeroso o sobreestimulado si se le lanza de golpe al entorno rural sin la ayuda de su tutor. Aunque tengan acceso a más espacio, esto no siempre se traduce en bienestar si no se sienten seguros", añade el experto.

Este cambio en las rutinas puede provocar que el perro se pierda "mucho más fácilmente" de lo que pensamos. Según Castilla, puede ocurrir por varios motivos: porque no reconocen puntos de referencia visuales u olfativos, porque se asustan por un estímulo inesperado o desconocido para ellos (por ejemplo, un tractor, vocalizaciones de animales extraños para ellos, truenos/tormentas a campo abierto...); porque siguen un rastro y no saben regresar o porque están acostumbrados a pasear siempre con correa y, al soltarlos en campo abierto, no entienden de límites.

Tips para que el perro no se pierda en un nuevo entorno

Para evitar que esto ocurra, es necesario que el dueño tome cartas en el asunto y prepare a su mascota para vivir temporalmente en otro lugar. El adiestrador, además de recomendar que se haga un "reconocimiento previo del terreno o parcela" para evitar que haya productos tóxicos y "evitar el contacto con otros perros" hasta que el propio esté adaptado y tranquilo, da una serie de consejos para gestionar 'las vacaciones' del animal:

"Los primeros días, mantén las rutinas: dar paseos a la misma hora, ponerle la comida en el mismo horario y practicar juegos parecidos le ayudará a estar estable. No lo sueltes al principio, aunque estés en un terreno cerrado incluso un vallado puede tener puntos de fuga. Dale tiempo para oler, explorar, familiarizarse con el entorno y vincularlo contigo. Haz también recorridos cortos en el entorno nuevo con correa larga (tipo flexi o correa de 10-15 metros) para que pueda explorar sin riesgo de irse. Enséñale a seguir indicaciones de llamada fiables antes de trasladaros a la casa de campo, parcela o entorno rural. Y, por último, utiliza chapas identificativas para perros, collar/arnés con tu número de teléfono, e incluso, si es posible, ponle un localizador GPS", son sus principales recomendaciones.

Al contrario de lo que pueda pensarse, el bienestar animal, por tanto, no se mide solo por los metros cuadrados, sino por la sensación de control, la conexión con su amo y la calidad del entorno emocional que se le ofrece. "Si eso está bien trabajado, el verano en la parcela o en el pueblo puede ser una experiencia inolvidable para ambos", concluye el especialista en conducta canina.