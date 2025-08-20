Agencia EFE 20 AGO 2025 - 15:46h.

La veterinaria ambulante, especialmente extendida en Barcelona, Madrid o Valencia, está ganando peso entre los dueños de las mascotas

Las mascotas también sufren los efectos adversos de las olas de calor: "Pueden llegar a los 42 grados de temperatura"

Compartir







La veterinaria ambulante gana peso a la hora de tratar un animal, porque ofrece precios similares al servicio convencional, y gusta tanto al veterinario, por su flexibilidad, como al dueño y a su mascota, que reciben la asistencia en un entorno de menor estrés al clínico como es el hogar. Barcelona, Valencia y Madrid son las zonas en las que más auge ha cogido este tipo de veterinarios, que ya empieza a tomar fuerza también en Andalucía y en zonas del norte peninsular, según los testimonios recabados por Efeagro.

La veterinaria Marta Ferre se decidió hace unos meses a ofrecer sus servicios de manera ambulante en Valencia y su área periurbana, con el fin de proveer atención sanitaria a las mascotas de propietarios que viven en chalets o zonas alejadas de clínicas. Según cuenta, se decantó por esta modalidad para ofrecer un trato más "cercano y tranquilo"; además es particularmente beneficioso para los gatos porque se estresan "mucho" por el "simple hecho de salir de casa".

Otras de las ventajas que, para Ferre, tiene ser veterinario a domicilio es que puede marcarse su propia agenda, pudiendo hacer hasta seis visitas diarias dependiendo del tipo de consulta y del desplazamiento. Ofrece consultas generales, vacunaciones, extracción de sangre o eutanasias a domicilio y cuando el animal necesita algún tratamiento o prueba más compleja, como rayos X o ecografías, colabora con compañeros o deriva a clínicas cercanas recomendadas o que sean de confianza para el propietario.

Eutanasia en el hogar

De todos esos servicios, destaca el hecho de poder aplicar la eutanasia en el domicilio habitual de la mascota al considerar que es su "mejor final" por "poder dar la oportunidad a los familiares y a los animales de hacer este proceso dentro de casa, en un ambiente cómodo".

Por su parte, la veterinaria Marina Espinosa ejerce su profesión también de forma itinerante por Calatayud (Zaragoza) y zonas a un radio de 60 kilómetros. Se dedica a ello desde hace cuatro años entre otros motivos porque requiere de una inversión menor si se compara con la apertura de una clínica. Además, detectó la necesidad porque en esta zona no había atención de urgencias a domicilio y hay pequeños pueblos sin acceso a clínicas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Entre su cartera de servicios para perros y gatos (no trabaja con exóticos ni animales de granja), ofrece también hacer extracciones de sangre o citologías y colabora con una clínica para cirugías, ecografías o pruebas con anestesia. Al comenzar, pronto se dio cuenta de que esta forma de ejercer su labor le gustaba "bastante más de lo que pensaba" porque se da un servicio "muy personalizado y mucho más cercano".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Menos estrés para el animal

Todo ello hace que los animales reduzcan su estrés a la hora de afrontar un tratamiento y por ello ha acuñado incluso la etiqueta #EnCasaSinEstrés para dar a conocer sus servicios en las redes sociales. Tras estos cuatro años, el negocio va bien, trabaja sola -con la ayuda puntual de un auxiliar- pero no descarta contratar algún veterinario más en el futuro siempre que "puede ofrecerle un sueldo digno".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Asunta Rotllán es veterinaria ambulante especializada en oftalmología desde octubre de 2024 y trabaja en Sevilla capital y alrededores (incluso en puntos de la provincia de Huelva). En su caso, con la particularidad de que sus servicios los ofrece desplazándose especialmente a clínicas pero también a casas de los propietarios de mascotas y otros animales, según ha detallado a Efeagro.

Al tratarse de una especialidad veterinaria, acude a los domicilios acompañada de otro veterinario generalista ambulante y ha informado de que una gran parte de los clientes le llegan derivados de otros compañeros que conocen su especialización. Rotllán alaba esta práctica porque genera una "cercanía muy especial" con los animales y sus propietarios: es "mucho más familiar" y el animal tiene "muchísimo menos estrés" al estar en su entorno habitual.

Otra de las ventajas es que la especialidad ambulante también puede llegar a hospitales veterinarios que no cuentan con esos servicios. Es algo que, según mantiene, beneficia al animal porque puede recibir esa asistencia sin necesidad de sacarlo del centro sanitario, algo que puede conllevar riesgos incluso para su vida. Además, al veterinario le viene bien a nivel emocional porque le ayuda a evitar el síndrome del "burnout" (agotamiento físico o mental) al trabajar con menor intensidad y sin sobrecargas.