En la protectora están sorprendidos por el alto número de abandonos en solo dos semanas
Ahora buscan un nuevo hogar, en acogida o en adopción, para todos los cachorros
LugoA pesar de que apenas han pasado dos semanas desde que ha arrancado el año en la protectora de animales de Lugo no han parado de recibir cachorros estos días, hasta 12 perros han llegado a sus instalaciones en lo que llevan de año.
“Cambiamos el año pero parece que no somos capaces de cambiar las malas costumbres como la de no esterilizar a nuestras perras y que otros asuman las consecuencias”, han denunciado desde sus redes sociales.
Con cierta ironía, apuntan a los “abandonantes” y a los peculiares "recipientes” donde han dejado a los cachorros, desde un cubo lleno de suciedad y restos a una “caja de cartón tan confortable” detallan, tirando de retranca, porque “aún hay clases”.
Hasta la protectora de Lugo llegan de media unos 30 o 40 perros cada mes, pero en esta ocasión les ha sorprendo la llegada masiva de tantos cachorros, en menos de dos semanas. En sus instalaciones atienden actualmente a unos 200 animales. Algunos de ellos llevan más de una década en la protectora y nunca han conocido otro hogar, por eso hace unos días, sus responsables celebraban la adopción de uno de sus perros más veteranos.
Buscan acogida o adopción para los cachorros recién llegados
Para los responsables de la protectora ahora lo más importante es encontrar nuevas familias para todos ellos por lo que han mostrado fotos de algunos de los pequeños recién llegados, y han recordado que las acogidas tienen que ser en Lugo o alrededores “con posibilidad de subir al albergue” y apuntando que “es necesario que vayan al menos dos cachorros juntos” Desde la protectora recuerdan también que las adopciones pueden ser en cualquier parte pero que los animales “no se envían”.
Entre los cachorros que buscan nuevo hogar, están dos pequeños bautizados como “Sabitas”, dos hembras de mes y medio de tamaño mediano. La más clarita, apuntan, “ya está reservada para adopción, pero la oscura aún no tiene familia”. Las dos necesitan una acogida juntas Otros de los que buscan nueva familia son los cinco “Palacitos”: cuatro hembras y un macho, que tienen aproximadamente mes y medio y un tamaño de mediano a grande.
La protectora pide difusión para buscar familias de acogida y adopción para todos ellos, y los interesados y las personas que necesiten más detalles, pueden contactar con la entidad a través de sus redes sociales.