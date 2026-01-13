Patricia Martínez 13 ENE 2026 - 04:30h.

La perra escapó asustada en Nochevieja, por el ruido de los petardos cerca de su casa

Se han organizado batidas y colocado decenas de carteles por la zona pero la perra no ha aparecido todavía

Vilaboa, PontevedraHan pasado ya casi dos semanas desde que Nuria, su familia y sus amigos buscan a Maty; una perra mayor, de 11 años, que el pasado 31 de diciembre, durante la tarde de Nochevieja, escapó asustada por el ruido de los petardos, de su casa en el lugar de Acuña, en Vilaboa, Pontevedra.

Nuria y su familia están desesperados, porque han pasado muchos días y no tienen ningún indicio de donde puede estar Maty. Salen cada día, mañana y tarde a buscarla. Y apoyados por vecinos, amigos y voluntarios han organizado ya varias batidas por montes de la zona. Ahora, además, han ampliado el rango de búsqueda a la comarca del Morrazo y a Redondela.

"Ella huye cada vez que escucha algo así" cuenta Nuria

Maty es una perra mayor, recuerda Nuria, y no saben en qué estado puede estar. Nuria, que también es voluntaria de la asociación de rescate animal Ohana, recuerda que Maty es una podenca, de color marrón canela y blanco y de tamaño mediano, pesa unos 10 kilos, tiene chip, “está castrada y es sociable y muy buena", pero como recuerda Nuria, “no vale para la caza ni para la cría”.

"Es una perrita que saqué de una protectora hace ocho años", recuerda Nuria. "Venía del mundo de la caza, con un trauma muy grande debido al maltrato por parte de su cazador. Los petardos, los fuegos, y ese estilo de ruido le recuerdan al disparo de una escopeta, y por eso ella huye cada vez que escucha algo así" detalla.

La familia ya estaba atenta a los petardos y a otros ruidos durante la tarde de Nochevieja, pero no les dio tiempo a encerrar a Maty, porque cuando escapó “era todavía muy pronto”, recuerdan. “Tenemos una valla alta, pero se debió asustar tanto que no sabemos cómo la saltó y salió huyendo”. Nuria cuenta también que tiene otro perro epiléptico, por lo que siempre tienen mucha precaución en días de fiesta, donde se tiran petardos o fuegos artificiales. "Siempre tratamos de estar en casa o de dejarla aislada si sabemos que esto puede darse, pero el día de Fin de Año los chicos empezaron con la fiesta tan temprano que no llegamos a tiempo para protegerla" recuerda Nuria, desolada. "Los vecinos nos comentaron que los estruendos era muy fuertes y que desde la tarde los jóvenes hacían mucho ruido derrapando con los coches", añade.

Maty huyó saltando un muro casi dos metros: " No sabemos hacia dónde, desde ese día no hay una sola pista de ella, nadie la vio y nadie sabe nada" comenta preocupada Nuria.

La familia está desbordada y agradecida con el apoyo de estos días, porque se ha generado una “red tremenda” para buscarla, "tenemos un grupo con más de 40 voluntarios que nos ayudan a buscarla", detalla, y para poner carteles, pero después de más de diez días, siguen sin noticias de Maty. Por eso, recuerdan que si cualquier persona tiene alguna pista, o cree haberla visto, contacte de manera urgente con ellos en el teléfono que han difundido. "Estamos devastados, pero no nos rendimos, tiene que estar en algún sitio", clama su dueña desde Vilaboa, a la espera de volver a tener pronto noticias de ella.