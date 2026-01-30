Claudia Barraso 30 ENE 2026 - 17:06h.

La vida le regala una segunda oportunidad a Rex: el perro de 11 años que tuvo un tumor y un gusano en el corazón

Una protectora denuncia el abandono de tres cachorros en Pontevedra: los dejaron en una caja de cartón

Compartir







Rex es un perro de 11 años al que la vida le ha dado una segunda oportunidad. La vida y muchas personas que han hecho posible que a su edad y tras pasar una larga enfermedad, pueda tener por fin un hogar y una familia que le quieran.

El centro de Protección Animal de Sa Coma, en Ibiza, le ayudó a recuperarse tras encontrarle abandonado y a punto de morir. Rex estaba solo, enfermo, lleno de pulgas y en muy mal estado. Al intentar cogerle, el perro volvió con su dueño, un okupa que vivía en una parcela situada a las afueras de Ibiza.

El hombre firmó los papeles donde renunciaba a la custodia del animal tras ser amenazado con denunciarle. Los veterinarios le encontraron filaria, un gusano del corazón y un tumor que necesitaba ser operado. Tras curarse del gusano al estar en tratamiento unos tres meses, en enero fue operado del tumor.

La siguiente buena noticia para Rex, es que una familia se interesó en él y ahora tiene un verdadero hogar donde ser querido y donde le darán todos los cuidados necesarios, ya que, aunque el tumor haya sido extirpado, los actuales dueños tendrán que estar muy pendientes para que no se vuelva a reproducir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La historia de Rex

Un usuario de redes sociales ha relatado cómo era su vida hasta que le encontraron y cómo, entre muchas personas de la protectora, veterinarios y más voluntarios, le han conseguido cambiar la vida a Rex. "Hoy quiero contar una historia que acaba con esta foto, la de Rex durmiendo por fin en su nuevo hogar, seguro y calentito y sin ser todavía muy consciente de lo que acaba de cambiar su vida, de que el miedo y la soledad por fin se acabaron".

Además de dar las gracias a todos los que colaboraron, también explicó y detalló que el perro es muy cariñoso ya que se mostró muy agradecido con todos ellos. "Pero sobre todo hay que dar las gracias a Rex, por tener la fuerza y las ganas y contagiarnos a todos los que le hemos conocido, por ser feliz con lo poco que podíamos darle y agradecérnoslo con todo su corazón, por lo que aprendemos de su amor y de su historia".