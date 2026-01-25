Carlos Plá Valencia, 25 ENE 2026 - 06:30h.

Desde hace 20 años adopta perros abandonados en protectoras, a los más jóvenes les busca un nuevo hogar y a los más mayores los cuida hasta su muerte

Hace 25 años, Sam cambió su Inglaterra natal por Orxeta, una pequeña localidad alicantina en la montaña cerca de Benidorm. Allí junto a su marido puso en marcha un hostal para escaladores donde organizan rutas por la zona.

Ya entonces, su amor por los animales le llevaron a adoptar los primeros perros que habían sido abandonados en protectoras de la zona. "Me duele mucho ver cómo la gente abandona a los perros después de tenerlos años en su familia", explica Sam Mayfield.

Con la llegada de la pandemia de Covid, Sam se vio obligada a cerrar su negocio durante prácticamente dos años y se dedicó plenamente a rescatar a perros abandonados mayores y creó el "Silver Paws Sanctuary-La Cruz" -"Patas de Plata Santuario-La Cruz". "Es muy duro ver a esos perros mayores sin nadie que los cuide y los quiera y comencé a traer a mi casa, donde tengo un terreno grande a esos animales", señala.

En poco tiempo llegó a tener una veintena de perros, la mayoría de más de 14 años, aunque también acoge a más jóvenes. "A los que tienen 9, 10 o 11 años, les busco un hogar. A muchas personas las encuentro en Inglaterra y en Países Bajos, suelen ser personas mayores que están solas y necesitan compañía y agradecen tener un perro con ellos", explica Sam, que sin embargo, se queda con los de mayor edad. "A esos me los quedo conmigo porque les tengo especial cariño hasta que mueren", asegura.

El último que ha adoptado es a Walter, un perro de 14 años ciego y sordo, que se había escapado de la caseta donde lo tenía su dueño en El Palomar (Alicante) sin los cuidados veterinarios necesarios. "Unas chicas lo encontraron deambulando por el campo, dieron aviso y lo trajimos a la perrera de Albaida donde le hemos curado los ojos y lo hemos alimentado hasta que lo ha acogido Sam", explica Horacio, de la protectora.

"Su historia, como la de muchos de estos perros es muy dura, pero ahora conmigo va a estar cuidado para que disfrute de una buena calidad de vida en sus últimos años", afirma Sam.

Donaciones y sponsors

Para poder obtener los fondos necesarios para cuidar a los perros más mayores, Sam consigue sponsors. "A través de Facebook cuento las historias de los animales y muchas personas se ofrecen para aportar dinero para sus cuidados veterinarios y su alimentación, cada perro tiene un par de donantes", explica Sam.

Además, vende antigüedades que le donan vecinos de la zona en un mercadillo en Benidorm. "Tengo dos trasteros llenos de antigüedades y acudo semanalmente a venderlos".

Para poder continuar con su labor, Sam pide ayuda a todas las personas que quieran colaborar. Para hacerlo, basta con acceder a su cuenta de Facebook y contactar con ella. "Cualquier ayuda será muy bienvenida", afirma.