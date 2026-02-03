El significado del lazo amarillo en la correa de los perros

Claudia Barraso 03 FEB 2026 - 17:59h.

Los lazos amarillos en las correas de los perros tiene un significado que va más allá de un simple aviso hacia los demás

Es probable que ahora los perros lleven lazos de diferentes colores en sus correas. Esto no es una simple moda, sino que se trata de una iniciativa para que el animal se sienta más seguro cuando va caminando por la calle.

Esta iniciativa surgió del proyecto internacional ‘Yellow Dog Project’. Nació en Suecia, en 2012 y se ha expandido en más de 40 países. El objetivo del lazo amarillo en la correa es mostrar que el perro, durante su paseo, necesita espacio y no debe ser molestado por otros animales o por otras personas. Gracias a este código, las demás personas que vean el lazo podrán identificar que el perro necesita su espacio y que no deben invadirlo por diferentes razones.

Los motivos pueden ser diversos. Puede tratarse de un perro que esté atravesando una difícil situación por la que necesite de mucha tranquilidad. También puede tratarse de problemas de salir o incluso ansiedad por otras personas y perros. Además, otros dueños han decidido poner este lazo amarillo en perritas con celo, o en perros que están en entrenamiento o rehabilitación y que necesiten de ese espacio para concentrarse. Un error sería confundir esta señal con que se tratan de perros agresivos y peligrosos que puedan poner en riesgo a otras personas o animales.

El significado de otros colores

Este proyecto quiere educar a las personas sobre los límites que puede tener un animal. No a todos los perros les gusta el contacto físico con personas que son totalmente extrañas a ellos. Estas situaciones muchas veces les puede generar tanto miedo que incluso pueden sufrir importantes episodios de estrés o ansiedad. El lazo amarillo significa que el perro es miedoso, nervioso, o que se encuentra en un proceso de recuperación emocional.

Este color es el más conocido, pero existen otros colores como el rojo (significa que el perro es reactivo al contacto), naranja (no tolera a otros perros, pero sí a las personas), verde (amigable), azul (perros de asistencia), blanco (perros con alguna discapacidad) y morado (que indican alergias importantes)